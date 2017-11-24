Karahan’dan Merkez Bankası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yılın başında yaptığı 400 baz puanlık sıkılaştırmanın bankaya siyasi bir müdahale olmadığını açıkça gösterdiğini, bu konuda bir çekince olmaması gerektiğini söyledi.

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Karahan BloombergHT TV’nin canlı yayınında, siyasi görüşlerin TCMB politikalarına yansıma riski bulunup bulunmadığı sorusuna, “Kesinlikle böyle bir risk görmüyorum. Siyasi liderlerin siyaset tarafının görüşleri çeşitli saikler barındırıyor. Kesinlikle TCMB’ye bu konuda doğrudan bir müdahale ya da endirekt bir işarete kesinlikle şahit olmadım. Bunun en güzel ispatının TCMB’nin bu sene yapmış olduğu sıkılaştırma ile bunu net bir şekilde görüyoruz.”

Karahan, TCMB’nin bu yıl politika faizini değiştirmeden 400 baz puanlık önemli miktarda sıkılaştırmaya gittiğini belirterek, “400 baz puanlık bir sıkılaştırma siyasi bir müdahalenin olmadığını açıkça gösteriyor. Bu konuda bir çekince olmaması gerekiyor” dedi.

TCMB’nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yılın başlarındaki yüzde 8.30’lu seviyelerden bu hafta atılan adımlarla birlikte yüzde 12.25’e yükseldi.

TCMB’ye yönelik tartışmaların büyütüldüğünü belirten Karahan, “TCMB’nin özgürlüğü ile bir çok söylemde bulunulması hırpalayıcı bir etki yaratıyor. TCMB’nin bağımsız olduğunu, sıkılaştırmayı gerekli gördüğünde bunu yapması gerektiğini, yapabileceğini düşünüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Burada tartışmayı açmamız gerektiğini düşünüyorum. (TCMB bu sıkılaştırmayı) ne zaman yapmalı, yapmalı mı, ne dozda yapmalı, bunları masaya yatırmamız gerekiyor. TCMB’nin burada önümüzdeki günlerde gelişmeleri dikkatle gözlemleyeceğini ve buna göre bir aksiyon alabileceğini düşünüyorum.”

Enflasyonda önemli etkenlerden birinin de fiyat yapıcıların ileriye dönük hedefleri ajandaya almaması olduğunu belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

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“Fiyatlama davranışlarında, beklentilerdeki bir bozulmaya kesinlikle mahal vermemek gerekiyor. Bu nedenle gelişmeleri dikkatle izlemek ve çok geç kalmadan da gerekiyorsa gerekli bulunduğu taktide para politikası tarafından adımların atılması kesinlikle önemli.”Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Merkez Bankası’nın enflasyonda ilgili söylemlerinin tutmadığına da dikkat çekerek, bankanın “yanlış yolda” olduğunu, bankaya müdahale edilmediği için faizin ve enflasyonun bu noktada bulunduğunu belirtmişti.

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Karahan, faiz enflasyon tartışmalarına ilişlin bir başka soruya ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradaki çıkışındaki temel nokta enflasyondan rahatsız oluyor oluşumuz. Siyasi liderler de enflasyonun hedeflere yaklaşması gerektiğini düşünüyor. Burada bir fikir ayrılığı yok” dedi ve ekledi:”Enflasyonda bu yılı da yüzde 10’larda kapatıyoruz olacağız ve hedeflerden uzak bir enflasyon olacak. Önümüzdeki yıl her ne kadar bir miktar düşüş bekliyorsak da sonuçta bugünlerde yaşadığımız gelişmeler de önemli bir etken olmayı sürdürecek. Dolayısıyla buradaki çıkış noktalardan biri enflasyonu nasıl düşüreceğiz, bunu nasıl başaracağız olacak.”