Karavana devletleşiyor

Artık askerin yiyeceği tüm gıda malzemeleri, özel sektörden değil, devlete ait kurumlardan alınacak.

Hükümet, Manisa ve Kastamonu başta olmak üzere birçok kışlada yaşanan yemek zehirlenmeleri ve ölümlerin ardından, sistemi yeniden değiştirmeyi kararlaştırdı. Artık askerin yiyeceği tüm gıda malzemeleri özel sektörden değil, devlete ait kurumlardan alınacak. Özel sektörün ürettiği gıdalar, zorunlu haller dışında askere yemek olarak verilmeyecek.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, uygulamanın 2018'de başlayacağını söyledi. “Geçmişte yaşanan birçok sıkıntı da ortadan kalkacak” diyen Nurettin Canikli şöyle devam etti:

“2018'den itibaren, bütün tedarik ihtiyacımızı öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlardan temin edeceğiz. Et ürünlerinin tamamını Et Süt Kurumu'ndan satın alacağız. Pirinç, bulgur, mercimek, fasulye, nohutu Tarım Kredi Kooperatifi'nden sağlayacağız. Zeytinyağı, zeytin, kuru inciri Marmarabirlik ve Tariş'ten alacağız. Ayçiçek yağını Trakya Birlik'ten, çayı da ÇAYKUR'dan temin edeceğiz.”

KALİTE ARTACAK FİYAT DÜŞECEK

Nurettin Canikli, kamu kurumlarının üretmediği malzemelerin özel sektörden alınacağını bildirdi. Canikli, “Bu firmalar da bilinen marka şirketler olacak. Açık ihale yapılacak. Mesela Türkiye'de kaşar ve beyaz peynir üreten 6-7 büyük firma var, onları çağırıyoruz. Bu yolla askerlerimiz en kaliteli ürünü alacak. Fiyatlar da düşecek” dedi.