Karda evden çalışma mesai sayılır mı?

Kar İstanbul'u terk etti ama binlerce çalışan hava koşulları nedeniyle iş yerine gidemedi. Peki kar yüzünden evde çalışanların ücretleri ne olacak? Karda evden çalışma mesaiden sayılacak mı? Şirket ve çalışan arasında kar yüzünden işe gidilememesi durumunda itilaf yaşanırsa her çalışanın durumu ayrı değerlendiriliyor.

Kar İstanbul'u terk etti ama binlerce çalışan hava koşulları nedeniyle iş yerine gidemedi. Peki kar yüzünden evde çalışanların ücretleri ne olacak? Karda evden çalışma mesaiden sayılacak mı? Şirket ve çalışan arasında kar yüzünden işe gidilememesi durumunda itilaf yaşanırsa her çalışanın durumu ayrı değerlendiriliyor.

Habertürk Gazetesi’nden Tahsin Akça ve Ahmet Kıvanç’ın yazısına göre; Karda evden çalışmak mesai sayılır İstanbul başta olmak üzere özellikle büyük şehirlerde çalışanlardan imkãnı olanların bir kısmı, yoğun kar yağışı ulaşımı çok zorlaştırınca işlerini evden halletmek zorunda kaldı.

Özellikle sigorta, bankacılık, telekomünikasyon ya da basın sektörü gibi alanlarda çalışanlar arasında, işyerine gidip kart okutmadan evlerinden çalışanlar oldu. Peki bu çalışanlar turnikeden geçmedikleri için o gün çalışmamış mı sayılacaklar?

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Bu soru, geçtiğimiz günlerde ING Bank'ın haftada iki gün düzenli evden çalışma sistemine geçerek kurumsallaştırdığı, Mayıs 2016'da kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine yapılan değişiklikte cevabını buldu.

AYRI DEĞERLENDİRİLİR

Bu yasal değişiklikle çağrı üzerine çalışma ve part-time çalışmanın dışında ‘uzaktan çalışma' ifadesi de yasaya eklenerek evden çalışmanın yasal altyapısı tamamlanmış oldu. Uzaktan çalışmada işçi ile işveren arasında yeni duruma uygun iş sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Ancak kış koşulları gibi münferit durumlarda ne olacak? Bu durumda uzaktan çalışma maddesi çalışanların yanında olur.

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Ancak hukukçulara göre her işçinin durumu ayrı değerlendirilecektir. Yani gönderilmiş bir mail, yazılmış bir rapor ya da bir telefon görüşmesi, gerektiğinde çalışanın evden çalıştığını ispat ederek bir ya da birkaç günü mesaiden saydırmasına yardımcı olacaktır. Yoğun kar ulaşımı zorlaştırınca evden çalışmak zorunda kalanlar, bunu mail, mesaj ya da telefon görüşmesi ile ispatlayarak mesaiden saydırabilir. 4857 sayılı kanuna eklenen ‘uzaktan çalışma' ifadesi buna imkân sağlıyor.