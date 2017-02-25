Karşılıksız ödemelerde rekor kırıldı

Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen referandum öncesinde hükümetin yaptığı ekonomik düzenlemeleri Sözcü'ye anlattı.

16 Nisan'da yapılacak referandum için devlet kesenin ağzını her kesim için sonuna kadar açtı. Hükümet, referanduma doğru yeni desteklerle “evet” oylarını artırmayı planladı. Referandum sürecinde ve bütçenin kabulünden sonra yapılan bazı düzenlemeleri Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“2017'de tarımsal üretime yönelik faaliyetlerde Ziraat Bankası, esnaf ve sanatkârlar için de Halk Bankası düşük faizli/faizsiz kredi veriyor. Kurumların gelir kayıpları ise Hazine tarafından karşılanacak.” Esen, İş-Kur aracılığıyla ilk defa işe alınacak işçiler için yıl için işverenlere, 667 TL prim, 93.3 TL, gelir vergisi ve 13.5 TL damga vergisi olmak üzere işçi başına toplam aylık 773.8 TL desteğin ise İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağına dikkat çekti.

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SİCİL AFFI GETİRİLDİ

Belediye ve il özel idarelerine İller Bankası aracılığıyla ödenmekte olan genel bütçe gelirleri paylarından yapılması gereken borç kesintilerinin 4 aylığına kaldırıldığını ifade eden Emekli Mülkiye Başmüfettişi Esen şunları söyledi: “Özel sektör işverenlerine SGK prim desteği artırıldı. Sigorta prim ödemelerinin bir kısmına erteleme getirildi. Böylece özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait ödemeleri gereken sigorta prim tutarları ekim- aralık aylarına ertelendi.

Ayrıca, gelişme halindeki 20 ildeki işyerlerinin altı puanlık SGK indiriminden yararlanma süreleri 2017 yılı sonuna kadar uzatıldı.” Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunduğu halde taksitlerini ödemeyenlere, 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemelerini yapmaları halinde yapılandırma olanağından yeniden yararlanacakları hatırlatan, Esen, “Karşılıksız çek, kredi/kredi kartı borçlarını süresinde ödemedikleri için Bankalar Birliği'nce riskliler listesine dahil edilmiş olanlar, borçlarını altı ay içinde ödemeleri halinde bu listeden çıkarılacak” dedi.

TORUN MAAŞI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Bağ-Kur kapsamında olanlar için ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle işyerlerini kapatmaları veya iflas etmeleri durumunda oluşacak gelir kayıplarını telafi etmek üzere Esnaf Ahilik Sandığı kurulduğunu hatırlattı.

Esen, “Otuz yılın üzerinde hizmeti olduğu halde otuzu aşan yılları için ikramiye alamamış olan emeklilere (yerleşik yargı kararları da dikkate alınarak) ikramiye ödenmesini konusunda yasa çıkarıldı.