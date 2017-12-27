Banka kartı olanlar dikkat! Onay vermek için son 5 gün… | Son Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre 31 Aralık 2017’ye kadar internet onayı vermeyenin kredi ve banka kartları, online alışverişe kapatılacak. Daha önce 17 Ağustos 2017 tarihi son başvuru olarak belirlenmiş ancak süre, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmıştı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, “Tüketiciyi yeterince bilinçlendirmeden yapılacak geçiş, e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak anlamına gelir” dedi. BDDK, 17 Ağustos 2017 tarihinde internette kullanımına onay verilmeyen bireysel banka ve kredi kartlarının internet üzerinden alışverişe kapatılmasını kararlaştırmıştı. Ancak bu tarihe birkaç gün kala, süre 31 Aralık 2017'ye dek uzatılmıştı. Bu kararla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kararın e-ticaret sektörünü etkileyeceğini belirterek ‘'Dünya genelinde dijital ödemelerdeki artış trendi hızla devam ediyor, ülkemizde ise online siparişlerde ödemeler yüzde 80'nin üzerinde, kredi kartları ile yapılıyor. Tüketiciyi yeterince bilinçlendirmeden yapılacak bir geçiş, e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak anlamına gelir'' dedi.

ÖDEMELERİ ETKİLER

E-ticareti sadece alışveriş siteleri olarak düşünmemek gerektiğini dile getiren Ekmekçi, “Turizm, havacılık ve ulaşım, vergi ödemeleri de bu düzenlemeden büyük ölçüde etkileniyor. Bankalara da önemli bir görev düşüyor. İnternetten alışverişe devam etmek isteyen tüm kullanıcılar, bankalarıyla irtibata geçip onay verdiklerinde eskisi gibi alışverişlerini yapabiliyor” diye konuştu.