Katar: 340 milyar dolarımız var

Katar Merkez Bankası başkanı zor zaman için harcayacakları 340 milyar dolarları olduğunu söyledi.

Arap devletlerinin ambargosu altında olan Katar makamları yaptıkları açıklamalarda sık sık ne kadar fazla paraları olduğundan bahsediyorlar. Katar Maliye Bakanı geçen hafta ‘tehdit edilemeyecek’ kadar çok paramız var derken Katar kişi başına 72 bin dolar milli gelir ile dünyanın en zengin ülkesi…

Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Suud El Sani Merkez Bankası’nın 340 milyar doları olduğunu söyledi. Bu paranın 40 milyar doları nakit olarak merkez bankasında dururken geri kalan 300 milyar doları her an kullanıma hazır olan Katar Varlık Fonu’nda bulunuyor.

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‘HER TÜRLÜ ŞOKA DAYANIKLIYIZ’

El Sani CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Her türlü şoka dayanıklı haldeyiz” açıklamasını yaptı.

El Sani körfez krizinin patlak verdiği geçen aydan bu yana Katar’dan sadece 6 milyar dolarlık bir yabancı sermaye çıkışı olduğunu ifade etti.

Moody’s geçen ay Katar’ın kredi notunu düşürmüş görünümünü ise negatif olarak belirlemişti.