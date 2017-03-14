TOMA'nın üreticisi Katmerciler ile Limak Holding ortak bir şirket kurmak için çalışmalara başladı. Taraflar önceden işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Katmerciler ve Limak resmen ortak oldu

TOMA'nın üreticisi Katmerciler ile Limak Holding ortak bir şirket kurmak için çalışmalara başladı. Taraflar önceden işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Katmerciler ile Limak Holding arasında işbirliği anlaşması daha önce duyurulmuştu. Foreks’in haberine göre bugün de Katmerciler ile Limak Holding arasında Ankara merkezli yeni bir şirket kurmak için işlemlere başlandı.

Öte yandan Katmeciler’in konsolide 2016 bilançosuna göre şirket bu yıl 9.5 milyon TL kâr açıkladı. Katmerciler 2015’te 18.6 milyon TL kâr açıklamıştı.

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Emniyet güçleri tarafından kullanılan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nı üretmesiyle adını geniş kitlelere duyuran Katmerciler 1985 yılında kuruldu. Şirket itfaiye araçları, çevre araçları, taşıma araçları ve savunma sanayine yönelik araçlar üretiyor.

1976 yılında kurulan Limak son yıllarda Türkiye’de üstlendiği altyapı projeleriyle adından söz ettiriyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüklenici firmalarından biri olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkan vekilliği görevini yürütmüştü.