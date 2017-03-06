Kaymak tabaka hızla eriyor

Artan siyasi istikrarsızlık tüm Türkiye’de ultra zengin sayısının azalmasına neden oldu. Varlıklı Türk aileler çocuklarına yurtdışında okul aramak için kolları sıvadı

Artan siyasi istikrarsızlık tüm Türkiye’de ultra zengin sayısının azalmasına neden oldu. Varlıklı Türk aileler çocuklarına yurtdışında okul aramak için kolları sıvadı

İstanbul'un, serveti 30 milyon doların üzerindeki ‘kaymak tabakası' 1 yıl içinde yüzde 22 eridi. Bu oranla İstanbul, dünya kentleri içinde ‘ultra zengin' sayısının en çok azaldığı şehir oldu. Servet sahiplerinin yaşam koşulları ve harcamaları hakkındaki raporlarıyla bilinen danışmanlık şirketi Wealth-X ile İngiltere merkezli uluslararası gayrimenkul şirketi Knight Frank'in ortaklaşa hazırladığı 11'inci “Servet Raporu” yayımlandı.

Raporda değerlendirmeye alınan 90 şehir içinde, Aralık 2015-Aralık 2016 döneminde ultra zengin sayısının en çok azaldığı şehir İstanbul oldu. İstanbul'da ultra-zengin sayısı yüzde 22 azalarak 740'a geriledi. İsrail'in Tel Aviv kenti ise ultra-zengin sayısının yüzde 10 artarak 770'e çıkmasıyla İstanbul'u geride bıraktı. İstanbul'da 27 bin 300 kişinin 1 milyon doların üzerinde, 1.480 kişinin ise 10-30 milyon dolar arasında servete sahip olduğu kaydedildi. 2015'te İstanbul'daki dolar milyoneri sayısının 48 bin, multimilyoner sayısının ise 3.120 olduğu tahmin edilmişti. Türkiye çapındaki ultra zenginlerin sayısının da 2016'da 1.600'den 1.250'ye düştüğü belirtildi.

Kanada'nın Vancouver kenti, ultra-zenginlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Vancouver'da 30 milyon dolar ve üzerinde serveti olanların sayısı sadece 430 olmasına rağmen, 1 yıl içinde bu kişilerin sayısının yüzde 23 ile en çok arttığı şehir oldu. Vancouver'da artış oranının önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 70'e varacağı tahmin edildi. Kanada'nın en büyük şehri Toronto'da ise ultra zengin sayısı 1 yıl içinde yüzde 15 artışla 1.500'e çıktı.

SİYASİ ÇALKANTILAR ETKİLİ

Ultra-zengin sayısı Çin'in başkenti Pekin'de yüzde 10 artışla 2.640'ı, diğer Çin kentlerinden Şanghay'da yüzde 12 artışla 2.580'i, Şenzhen'de yüzde 12 artışla 690'ı, özel yönetim bölgesi Hong Kong'da ise yüzde 6 artışla 4.080'i buldu. .

Raporda, Ortadoğu bölgesindeki ultra-zengin sayısı artışının 10 yıl içinde yüzde 48 olmasına rağmen, önümüzdeki yıllarda yavaşlama beklendiği belirtildi. Raporda, “Türkiye'de yıl boyunca yaşanan aşırı siyasi çalkantılar ve liranın değerinin düşmesi, ülkenin ultra zengin nüfusunun beşte bir oranında daralmasına sebep oldu” ifadelerine yer verildi.

TOPHANE İLGİ ÇEKTİ

Raporda görüşüne yer verilen eğitim danışmanlığı şirketi Bonas MacFarlane'in uzmanlarından William Petty, varlıklı Türk ailelerinden acil talepler gelmeye başladığını belirterek, “Eylül ayında ilgi gösterdiklerini ifade ediyorlardı ama aralık ayına gelindiğinde ‘Hemen gelebilir miyiz' demeye başladılar. Bazıları yatılı okullar arıyor, bazıları ise aile olarak taşındıklarından Londra'da gündüz okulu istiyor” dedi. Raporda, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Tophane dünyada teknolojinin ve yaratıcı endüstrilerin kalbinin atacağı yerlerden biri olarak gösterildi.