Kaza geçiren Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen üç yıl önce bunları söylemiş

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen de Beylikdüzü'nde düşen helikopterde bulunuyordu. Özen'in kaza geçirdiği ve 7 kişinin bulunduğu helikopterde 5 kişi hayatını kaybetti. Özen 1996 yılından beri Eczacıbaşı'nda çalışıyor. Salim Özen 2013 yılında Rusya'daki işlere ilişkin bir röportaj vermişti. Özen röportajda hayatta olsaydı Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşı ile konuşmak istediğini söyledi. İşte Özen'in verdiği o röportaj...

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen de Beylikdüzü'nde düşen helikopterde bulunuyordu. Özen'in kaza geçirdiği ve 7 kişinin bulunduğu helikopterde 5 kişi hayatını kaybetti. Özen 1996 yılından beri Eczacıbaşı'nda çalışıyor. Salim Özen 2013 yılında Rusya'daki işlere ilişkin bir röportaj vermişti. Özen röportajda hayatta olsaydı Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşı ile konuşmak istediğini söyledi. İşte Özen'in verdiği o röportaj...

Rusya’ya gelmeden ön yargılarınız var mıydı?

Valla hiçbir önyargım yoktu. Benim hiçbir ülkeye ön yargım olmaz. Ön yargısız geldim. Gözlemlerim doğrultusunda ilerledim. Kendimi geliştirerek. Çevreme uyum sağlayarak geldik. Böyle de devam edeceğiz.

Rusya’da hiçbir şey bilmeden geldim. Şimdi daha önce Avrupa tecrübem var. İngiltere İrlanda’yı biliyorum. Kendine has bir şeyler var onlarla ilgili. Rusları bilmiyordum o yüzden. En çok hoşuma giden şeylerden biri Rusların bize benziyor olduğunu keşfetmek oldu. Yemekler sosyal ilişkiler benzer kelimeler. Benim ilk intibam. Aklıma düşen konu çok ortak noktamız olması oldu.

Rusya’nın her şeyine alıştım.

Türk ve Rus müşteriler arasındaki farklar nelerdir?

Bizim Türkiye’deki müşteri alışkanlıklarıyla buradakiler böyle değil. Türkiye’den gelen arkadaşlarımız yöneticilerimiz mağazalarda neden bizimki gibi davranmıyorsunuz diyorlardı. Örnek Türkiye’de müşteri mağazaya gelince bir çay içelim deriz. Hoşbeş. Burada öyle bir beklenti yok. Buraya gelen ne için geldiğini bilerek bana bir çay verilsin hal hatır sorsun demiyor. O zaten kafasında bir şeyle geliyor. Onun beklentisi ya almak ya almadan çıkmak.

Hayatınızda en çok kimden etkilendiriz?

Hayatımda en çok üniversite döneminde bir hocam vardı ondan etkilendim. Eczacıbaşı grubunda benim yöneticiliğimi yapmış iki tane yöneticim var ikisinden değişik konularda çok etkilendim.

En çok hangi yeteneğe sahip olmak isterdiniz?

Hangi yeteneğe sahip olmak isterdim. Ben işletme okudum. Mühendis gibi düşünebilme yeteneğim olsa iyi olurdu.

Sosyal aktivite olarak ne yapıyorsunuz?

Sosyal aktivitem pek yok. Çalışmaktan fırsatım yok. Kışın kayak fırsatım olursa. Üzülerek söylüyorum ki yok.

Hayatta olmayan biriyle konuşmak isteseydiniz bu kim olurdu?

Nejat Eczacıbaşı ile konuşmak isterdim.

