Kazanca giden ‘YOL’

REIDIN’in hazırladığı Konut Değer Haritası’na göre İstanbul’da çevresi en değerli metro durağı Hisarüstü, metrebüs durağı ise Zincirlikuyu oldu

REIDIN’in hazırladığı Konut Değer Haritası’na göre İstanbul’da çevresi en değerli metro durağı Hisarüstü, metrebüs durağı ise Zincirlikuyu oldu

İstanbul'daki metro, tramvay ve metrobüs hatları üzerindeki tamamlanan ve inşaat halindeki duraklar için araştırma başlatan REIDIN, yaptığı incelemeler sonucu çarpıcı verilere ulaştı. Yapılan analizlerde, her bir durak noktasının 250 metrelik yürüme mesafesinde kapsadığı mahalleler tespit edildi ve durak kapsamına giren mahalle ya da mahallelerin birim fiyat ve değerleri 2016 yılı aylık verilerinin ortalaması şeklinde baz alındı.

EN UCUZ SULTANÇİFTLİĞİ

Toplam 12 hat üzerindeki 140 durağın çevresindeki konutların ‘metrekare satış ve kira fiyatı ortalamaları', ‘amortisman süreleri', ‘yıllık brüt getiri oranları'nı ‘İstanbul Raylı Sistem ve Metrobüs Hatları Konut Değer Haritası'nda yayınladı. REIDIN Konut Değer Haritası'nda İstanbul'un en pahalı durakları ortaya çıktı. Değerlendirmeye göre metro hattında yer alan Hisarüstü durağı çevresi, 24 bin 935 TL metrekare konut satış değeri ile en pahalı lokasyon oldu. Metrobüs hattının ana duraklarından Zincirlikuyu çevresi 14 bin 360 metrekare ile ikinci sırada, metro hattında yer alan Levent durağı çevresi ise 12 bin 655 lira ile üçüncü sırada yer aldı. Haritaya göre konut satış değeri en düşük lokasyon ise ise tramvay hattında bulunan Sultançifliği durağı oldu. Sultançiftliği durağı çevresinin konut satış fiyatı, haritada 2.214/TL metrekare olarak yer aldı.