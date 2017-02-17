KDV iadeleri 5 iş günü içinde ödenecek

Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler KDV iadelerini en geç beş iş günü içerisinde alabilecek.

Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler KDV iadelerini en geç beş iş günü içerisinde alabilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükelleflerin, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabileceğini belirterek “Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek” dedi.

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Tebliği ile düzenlemeler yaptıklarını belirten Ağbal, bürokratik işlemleri azalttıklarını ve KDV uygulamasına önemli kolaylıklar getirdiklerini vurguladı.

Ağbal, iade süreçleriyle ilgili mükellefi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerinin de altını çizdi. KDV'de ‘jet iade' dönemi başlıyor 2016'da 38 milyar lira KDV iadesi yaptıklarını söyleyen Bakan Ağbal, “Vatandaşın vergi iadesinin bizde bir gün bile fazladan kalmaması gerekir” dedi.