Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı devletin ete müdahalesinin doğru olduğunu söylerken KDV indiriminin de yapılmasının ardından et fiyatlarının 5 TL ucuzlayacağını söyledi.

‘KDV inerse et 5 TL ucuzlar’

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'de kesimlik sığır veya et sıkıntısının olmadığını belirterek, mangal sezonunda spekülatörlerin ortaya çıktığını söyledi. Yardımcı, 4 TL'lik KDV indiriminin ardından 1 TL de kasapların indirim yapması halinde etin 5 TL ucuzlayacağını söyledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in kırmızı et fiyatlarını tırmandırma ve speküle edici girişimlere izin verilmeyeceğini, Türkiye’de yeterli miktarda kesim olgunluğuna gelmiş kasaplık sığır bulunduğu açıklamasını değerlendirdi. Yardımcı, yaz mevsiminin gelmesi ve mangal sezonun açılmasıyla birlikte her yıl et fiyatlarının gündeme gelmesinden yakındı.

MANGAL SEZONU SPEKÜLATÖRLERİ

Kırmızı ete son iki yılda sadece 2 TL zam geldiğini aktaran Yardımcı, “Bu büyük bir zam değil. Et kıtlığı da yok. Ülkemizde havyan da çok et de çok. Bazı spekülatörler var, yok değil. Yaz sezonunda vatandaşlarımız ete yükleniyor. Talep olduğu zaman satış oluyor. Bunu fırsat bilenler her yıl aynı şeyi ısıtıp vatandaşın önüne koyuyor. Ette büyük bir zam yok” dedi.

‘KDV KALKSIN’

Türkiye'de beyaz eşya ve mobilyada fiyatların düşmesiyle piyasada bir hareketlilik yaşandığını aktaran Yardımcı, “KDV indirimi yapıldı. Bugün temel gıda maddesi et de yüzde 1 alışlı yüzde 8 çıkışlı, yüzde 2 zirai stopaj, yüzde 1 çiftçi primiyle yüzde 11'i buluyor. Bu durum ortadan kalktığı zaman etin kilogramında 4 TL indirim olur. KDV kalktığında 4 TL'lik bir indirim olur. Bakan Faruk Çelik, kasaplara karkas sığır eti 22.5 ve sanayici ve ye mekçilere 20.5 TL'den karkas sığı eti satılacağını söylüyor. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesine karşı değiliz. Ama devlet müdahale ettiği zaman çiftçinin maliyetini de ortaya çıkarmak gerekir” diye konuştu.

‘ETE MÜDAHALE DOĞRU’

Ramazan ayının da yaklaştığını kaydeden Yardımcı, “Biz iki yıldır Ramazan ayında ete zam yapmadık. Devlet ete müdahale etsin ama bunun yanında KDV'yi de kaldırsın. Yemde KDV'yi kaldırdılar, yemciler zam koydu. Nasıl olacak. Devlet her noktada yer alsın. Mesela 5 bin dana besleyen kişiye, 500 adette dişi sığır besleme zorunluluğu getirilsin. Her sene sığır sayısı artar. Türkiye'de et sorunu yok. 1-2 TL para kazanalım diye, spekülatörlük yapılması çok yanlış” dedi.

‘HODRİ MEYDAN’

Kasapların alışa göre satış yaptığını dile getire Yardımcı, “Biz eti daha ucuza satmak isteriz. Biz her zaman vatandaşın yanındayız. Ne kadar çok et satarsak o kadar çok para kazanırız. Esnafın maliyeti yüksek. Biz devlete sırtımızı dayamadık. Devlete sırtımızı dayayalım. Bakan Çelik'e, diyorum ki ette KDV'yi kaldırsınlar. Temel gıda maddesi ette KDV kalkarsa 4 TL olur, 1 TL'de biz kaldıralım. 5 TL'lik indirim olur. Hodri meydan. İndirimlerle birinci sınıf kaliteli etin fiyatı 36-37 TL arasında değişir” ifadelerine yer verdi.

‘ETTE İNDİRİM 5 TL OLUR’

Bakanlığın ete müdahale etmesinin karşısında değil yanında olduklarının altını çizen Yardımcı, “Ülkemizde ne kesimlik sığır sıkıntısı nede et sıkıntısı var. Bazı girdilerin artmasından dolayı fiyata uymayan birileri vardır. Küçük esnafa sahip çıkılmalıdır. Bakanlığımız bizim sesimizi de duymalı. Spekülatörlere de fırsat vermemelidir. Vatandaşla esnafı karşı karşıya getirmesinler. Etin maliyeti neyse esnafımız o fiyattan satar. KDV'yi düşürsünler ette hemen 5 TL indirim olur” açıklamasını yaptı.

