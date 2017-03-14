Kerkük’den Türkiye’ye akan petrol durdu!

Irak'ın Kerkük kentinden Türkiye'ye Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattından gerçekleştirilen petrol akışının dün akşamdan bu yana durduruldu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, açıklanmayan bir nedenden dolayı Kerkük petrolünün Türkiye'ye akışı durduruldu.

Televizyona konuşan Kerkük İl Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu Başkanı Ahmed Askeri, dün geceden beri Kerkük petrolünün Türkiye'nin Ceyhan Tereminali’ne akışının durdurulduğunu ancak sorunun Türkiye tarafından kaynaklandığının söylendiğini ifade etti. Ahmed Askeri, “Durdurulma sebebiyle ilişkin bize herhangi bir bilgi verilmedi. Muhtemelen terminalin dolmasından dolayı böyle bir karar alınmış olabilir” dedi.

Kerkük petrolü, Kerkük-Yumurtalık boru hattı üzerinden Ceyhan’a ulaştırılıyor. Oradan da dünya piyasalarına ulaştırılıyor. Kerkük'teki 5 petrol rezervinden 2'si Bölgesel Kürt Yönetimi, 3’ü ise Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin idaresinde bulunuyor. DHA