Kervansaray Bodrum yarı fiyatına satıldı

Borçları nedeniyle icra yolu ile satışa çıkarılan Torba Mahallesi’ndeki Kervansaray Bodrum Oteli, tespit edilen değerinin yarı fiyatı olan 47 milyon 150 bin 975.77 TL’ye satıldı.

Borçları nedeniyle icra yolu ile satışa çıkarılan Torba Mahallesi’ndeki Kervansaray Bodrum Oteli, tespit edilen değerinin yarı fiyatı olan 47 milyon 150 bin 975.77 TL’ye satıldı.

Kervansaray Yatırım Holding bir süreden beri yaşadığı mali sıkıntılar ile gündeme gelmişti. Gruba bağlı otellerden Bursa Kervansaray Termal geçtiğimiz ocak ayında 53 milyon TL muhammen bedel ile icradan satışa konulmuştu. Bu satış için son anda iptal kararı çıkmıştı.

Kervansaray markası ile hizmet veren Antalya Lara'daki otel için 318 milyon TL, Bodrum'daki otel için ise 94 milyon TL bedel belirlenmiş, Bodrum’daki otel için ihale günü 21 Mart olarak kararlaştırılmıştı. İki otelin icradan satışına ilişkin şirket adına yapılan açıklamada ise, otellerin icradan satılmasına yol açan borçların ödenmesi için görüşmelerin sürdüğü kaydedilmişti.

İhale bugün sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü'nde gerçekleşti. İhale otelin kıymeti olan 94 milyon 239 bin 951.77 TL'nin yarı fiyatı olan 47 milyon 150 bin 975.76 TL'ye ihaleye çıkarıldı. İhaleye Mega Varlık Yönetim A.Ş. adına katılan Av. Songül Okumuş, kıymetinin 1 kuruş üstü olan 47 milyon 150 bin 975.77 TL'yi teklif etti. İhaleye başka katılan olmayınca Kervansaray Bodrum Otel, Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin oldu. Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin, Kervansaray Yatırım Holding'ten alacaklı olan firmalar arasında olduğu öğrenildi. Kervansaray Yatırım Holding'in ise 7 gün içinde ihalenin iptali için dava açma hakkının bulunduğu bildirildi.

İHA