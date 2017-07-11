Kıdem aynı kalsın alamayanı kurtarın

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, mevcut kıdem tazminatı sisteminin aynen kalmasını, alamayan işçilerin sorunlarının kökünden çözülmesini istedi.

Kıdem tazminatı fonunu kurabilmek için yüzde 70 oranında mutabakat arayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na, hem işçi hem de işveren örgütlerinden kötü haber geldi. Bakan Müezzinoğlu, geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya toplamış, toplantı sonunda da işçi ve işveren örgütlerinden kıdem tazminatı fonu konusundaki görüşlerini 13 Temmuz Perşembe gününe kadar göndermelerini istemişti.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, işçi örgütleri Müezzinoğlu'nun beklentisinin aksine, fona ilişkin görüş bildirmek yerine, sadece kıdem tazminatını alamayan işçilerin sorunlarının çözümünü sağlayacak rapor sunmakla yetinecekler. Üç büyük işçi örgütü olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) bu konuda ortak mutabakata vardıkları, ancak raporlarını ortak değil, ayrı ayrı hazırlayacakları bildirildi.

AYNI DÜŞÜNCE FARKLI SÖYLEM

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye bilgi veren sendika yetkilileri, üç konfederasyonun da kıdem tazminatının mevcut haliyle devam etmesi, ancak haktan yararlanamayanların kıdemini alması için gerekli düzenlemenin yapılması yönünde ortak düşünceye vardıklarını söylediler. Bu konuda üçlü mutabakatın sağlandığını belirten yetkililer, “Bu konuda ortak bir metin hazırlanmayacak. Üç konfederasyon da aynı mantıkla raporunu oluşturacak. Sonuçta aynı düşünceyi, aynı talebi farklı ağızlar söyleyecek” dedi.

PATRONLARA GÖZ YUMULUYOR

Hükümetin yaptığı açıklamalara göre, ülke genelinde çalışanların sadece yüzde 14'ü kıdem tazminatını alabiliyor. Geri kalan yüzde 86'lık kesim ise yıllarca çalışmasının karşılığı olan kıdem hakkına ulaşamıyor. İşçi örgütleri, kıdem ödemesindeki bu düşük oranın yasal mevzuat yetersizliğinden çok, işverenlere müsamaha gösterilmesinden, yasa dışı uygulamalarına göz yumulmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. İşçi temsilcileri, Çalışma Bakanlığı'nın mevcut yasaları eksiksiz uygulaması halinde bu oranın tersine döneceğini ifade ediyor.

İşverenden umut yok

İşveren temsilcileri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de (TOBB) hükümetin fon beklentisine olumlu yanıt vermeyecekleri ifade ediliyor. Fon kurulması halinde işçilerin her buldukları fırsattan istifa edip yeni iş arayacaklarından endişe eden işveren örgütlerinin fona yönelik olumsuz bakışlarının değişmediği, bununla birlikte kıdem tazminatının aşağı çekilerek firmaların maliyetinin düşürülmesi yönünde talep hazırladıkları öğrenildi.