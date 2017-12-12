Kimlerin maaşına ne kadar zam gelecek? Ocak 2018’de zamlar ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken, 2018 için ekonomik programlarını yapmaya başlayan vatandaşlar yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Ocak ayında işsizler, memurlar, emekliler, işçiler ne kadar zam alacak? Asgari maaş ne kadar olacak?

2018 geliyor vatandaşlar ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Yeni yılla gelen maaş zamları tüm vatandaşları etkiliyor. Asgari ücrete gelecek zam ise piyasanın tümünde etkiye sahip oluyor. Peki yeni yılda maaşlar ne kadar olacak?

ASGARİ MAAŞ 2018’DE NE KADAR OLACAK?

Asgari maaşa gelecek zam her şeyin fiyatını etkiliyor. Geçim derdine düşen vatandaşlar asgari maaşa gelecek zammı merakla araştırıyor. Ocak ayı ile birlikte asgari ücret de değişecek. Bu yıl uygulanan 1.404,6 TL’lik asgari ücretin en az yüzde 10 artması bekleniyor. Bu durumda net asgari ücret 1.550 TL’ye yaklaşmış olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Asgari ücretteki artışla bu tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşının 1.500 lirayı geçmesi bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memurlara yapılan zam oranı da belli oldu. Buna göre memurların ücretleri yüzde 4+2.89 artacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur, kamu çalışanı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018'de alacağı zam belli oldu. 1500 TL maaş alan SSK emeklisinin maaşı Ocak 2018'de 50 lira 40 kuruş, Temmuz ayında ise 62 lira 30 kuruş artacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Ocak 2018 zammı Resmi Gazete de açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan 2018 yılı programının sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili başlığı altında, 2018 yılı hedeflerinin yanında SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık dönemindeki enflasyona göre ne kadar artırılacağı belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 oldu. Yasa gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı geçmiş 6 aylık TÜFE enflasyonuna göre belirleniyor. Aralık ayında enflasyonun düşeceği öngörülse de aylık bazda artış beklentisi devam ediyor. Enflasyonda değişiklik olmadığını düşünülse bile emekli maaşlarında yüzde 4,97 oranında zam olacak.