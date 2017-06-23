Kipa hisselerinde pay alım teklif fiyatı belirlendi

Migros'un Tesco Kipa hisselerini devralması işlemi sonrasında, 1 lira nominal değerli Kipa payları için pay alım teklif fiyatı 2.2477 TL olarak belirlendi.

Migros’un Tesco Kipa hisselerini devralması işlemi sonrasında, 1 lira nominal değerli Kipa payları için pay alım teklif fiyatı 2.2477 TL olarak belirlendi.

Migros, Tesco Kipa’nın yüzde 95.5’inin Tesco Overseas’den satın alınmasını Mart ayında tamamlamış, hisselerin satış bedeli de 199 milyon lira olmuştu.

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Migros’tan KAP’a yapılan açıklamada, “Gerek A Grubu gerekse B Grubu 1 TL nominal değerli Kipa payları için pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifine konu Kipa paylarının Migros tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Alım-Satım Sözleşmesi’nin yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 10 Haziran 2016 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan, Kipa paylarının günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması olan 2.2477 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

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Açıklamaya göre, pay alım teklifi işlemleri 29 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecek.

Kipa hisseleri saat 1348’de yüzde 0.9 primle 2.25 liradan işlem görüyor. Migros hisseleri ise yatay seyirle 27.46 lirada.