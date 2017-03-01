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Kipa’nın yönetim kurulu başkanı değişti

Tesco Kipa yönetim kurulu başkanlığına Tuncay Özilhan seçildiği duyuruldu.
18:221 Mart 2017
Ekonomi
Kipa’nın yönetim kurulu başkanı değişti
Tesco Kipa yönetim kurulu başkanlığına Tuncay Özilhan seçildiği duyuruldu.

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik Ve Gıda Sanayi A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bugün alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yönetim kurulu başkanı olarak Tuncay Özilhan’ın seçilmesine karar verildiği açıklandı.

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KAP’tan yapılan açıklama şöyle: “Şirketimizde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan William Patrick O’neill ve Hüseyin Topuzoğlu’nun görevlerinden istifaları üzerine boşalan üyeliklere 01 Mart 2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda Tuncay Özilhan ve Ömer Özgür Tort atanmıştır. Söz konusu üye değişiklikleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulacaktır. Şirketimiz tarafından 1 Mart 2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yönetim kurulu başkanı olarak Tuncay Özilhan’ın seçilmesine karar verilmiştir.

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

Ayrıca; yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile şirketi sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine ve A grubu imza yetkilisi olarak atanmalarına, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden William Patrick O’neill ve Hüseyin Topuzoğlu’nun evvelce verilen temsil ve imza yetkilerinin iptaline, yönetim kurulu üyesi Bengü İleri’ye evvelce verilen temsil ve imza yetkilerinin iptaline, karar verilmiştir”.

İHA

Son güncelleme: 18:2501.03.2017
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