Kış lastiği zorunluluğu başladı; Michelin uyarıyor!

2012 yılından bu yana uygulanan kış lastiği zorunluluğu başaladı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan uygulama 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Uygulama ile kış lastiği kullanmadığı tespit edilen ticari araçları 625 TL para cezası bekliyor. 1 Ocak 2018'den sonra ise ceza 715 TL olarak uygulanacak.

Lastik üreticilerinden Michelin, hava yedi derecenin altına düştüğünde kış lastiği kullanılmasını öneriyor ve güvenli sürüş önerilerini sıralıyor.

Peki kış aylarında güvenli sürüş için ne yapmak gerekiyor?

Kış aylarında yaz lastiklerinin yol tutuşu yaz aylarına göre daha düşük olduğu için. sürücülerin karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmesi gerekiyor . Kış lastikleri zorlu hava koşullarında zemine daha iyi tutundukları için yaz lastiklerine göre durma mesafesini de yarı yarıya düşürüyor.

Otomobilinizi donatacağınız kış lastiklerinin aynı marka ve desen olmasına özen gösterin.

Aracınızın lastik hava basıncını kış mevsimi şartlarına uygun olarak ayarlayın.

Hava basıncının araç üreticisinin belirttiği ölçüde olmasına özen gösterin. Özellikle aynı aksa aynı desen lastiklerin takılması araç dengesi için son derece önemlidir.

Güvenliğiniz için, araç üreticinizin tavsiye ettiği ebatları tercih edin.

En iyi sürüş kalitesini devam ettirmek için jant genişliğinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu kararı vermeden önce bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.

Arıza durumunda, otoyol kenarlarındaki ‘Acil Durak' alanlarına gidin ve mümkün olduğunca sağa park ederek dörtlü flaşörlerinizi yakın.

Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın. Silecek suyunuzun cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı olmasına özen gösterin.

Kış mevsimi yol şartlarında takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya ve kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edin.

Yola çıkmadan önce çocuk koltuklarının uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.