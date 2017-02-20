KOÇ BAE’ye zırhlı araç satacak

Koç Grubu bünyesindeki Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri için zırhlı araç üretecek. Siparişin toplam büyüklüğü 661 milyon dolar olarak belirtildi.

Koç Grubu bünyesindeki Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri için zırhlı araç üretecek. Siparişin toplam büyüklüğü 661 milyon dolar olarak belirtildi.

Savunma sanayii şirketi Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) silahlı kuvvetlerine 661 milyon dolar değerinde zırhlı araç üretmek üzere anlaşma yaptı. Ambifibik özellikli 8×8 zırhlı araçları, Otokar ile BAE şirketi Tawazun'un BAE'de ortaklaşa kurduğu Al Jasoor (Cesur) şirketi üretecek.

Anlaşma Abu Dhabi'de gerçekleşen Ortadoğu'nun en büyük savunma sanayii fuarı IDEX 2017'de duyuruldu. Abu DabiEmirliği'nin Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın “Rabdan” isimli 8×8 aracın ilk prototipinin açılışını yaptığı törene, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Tawazun CEO'su H.E.Saif Muhammed El Hajeri katıldı.

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BÖLGEYİ HEDEFLİYORUZ

Anlaşmaya ilişkin bilgi veren Ali Koç, Otokar'ın bu sözleşmeyle teknoloji ihracatına ve yurtdışında üretime başladığını söyledi. Stratejik bir adım attıklarını belirten Koç, “Şirketimiz Otokar, savunma sanayiinde artık sadece ürün değil, global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana çıkıyor.

Bu sözleşme, Türkiye savunma sanayii için de tek kalemde imzalanan en büyük ihracat anlaşmasıdır. Al Jasoor'un gelecekte BAE'nin ve bölgenin her türlü kara sistemleri talebini karşılamasını hedefliyoruz” dedi. Fuarda milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi sürecine ilişkin de soruları yanıtlayan Ali Koç, “Otokar'ın ana yükleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Altay, iki yıldır zorlu testlere tabi tutuldu. Görevlendirildiğimiz takdirde ülkemiz savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamanın da ötesinde Altay ile ihracatta önemli bir sayfa açacağımıza ve yeni pazarlara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

İLK MİLLİ TANK 2018'DE HAZIR

Ali Koç, ilk tankın 2018 sonunda teslim edilmesinin planlandığını belirterek “5 yılda 250 tank üretmiş olacağız” dedi. Koç, tankın başka bir firma tarafından üretilmesi durdumnda ise projenin en az 4 yıl kaybettireceğini vurguladı. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, yeni anlaşmanın Otokar'ın dünyadaki konumunu güçlendireceğini ve Türkiye'deki savunma sanayinin gelişimine hız kazandıracağını belirtirken, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de BAE ordusuna yapacakları yaklaşık 700 adet zırhlı araç üretiminin dünyanın en büyük 8×8 zırhlı araç alımlarından biri olacağını söyledi.

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8X8 ZIRHLISI ‘RABDAN'

Rabdan 8×8 taktik tekerlekli zırhlı araç, en zor arazi ve iklim koşullarında, zırhlı piyade muharebe, keşif gözetleme, silah taşıma maksatlı ve komuta kontrol görevleri için modüler bir platform olarak hizmet vermek üzere tasarlandı. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyonuna uygun olan Rabdan, muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. Sürücü ve komutan dahil toplam 11 personel taşıyabilen RABDAN'ın azami yüklü ağırlığı 30 ton. Manevra kabiliyeti, bağımsız süspansiyonu, kilitli transfer kutusu ve patlak gider lastikleriyle yüksek hareket kabiliyetine sahip araç, amfibi (yüzer) operasyon yeteneği ile denizde de gidebiliyor.

Rabdan ismi, Hz. Muhammed'in atının soyundan geldiğine inanılan, gücü, sürati ve yarış kazanmadaki kabiliyetleri ile bilinen safkan Arap atından geliyor.