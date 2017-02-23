Koç Chatham House’a kurumsal ortak oldu

Koç Holding, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House’un kurumsal ortağı ve ‘Türkiye Projesi’nin ana destekçisi oldu.

Koç Holding, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House’un kurumsal ortağı ve ‘Türkiye Projesi’nin ana destekçisi oldu.

Türkiye'nin jeopolitik pozisyonunun dünya istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yürüten Türkiye Projesi, ayrıca “One Belt, One Road” (Bir Kemer, Bir Yol) olarak bilinen “Yeni İpek Yolu” girişiminde Türkiye'nin konumlandırılması ve Türkiye-Avrupa ilişkileri konularında çalışacak.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da Chatham House'un Mütevelli Heyeti'ne katıldı. Ali Koç “Uluslararası ilişkilerde etkili ve referans alınan bir düşünce kuruluşunun çalışmalarında Türkiye masasının varlığını korumayı ve araştırmaların devamlılığı için destek sağlayacak olmayı çok önemsiyoruz” dedi.