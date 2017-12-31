Köprü ve otoyol zamlarına sosyal medyada büyük tepki

Boğaz köprüleri ile otoyol geçiş ücretlerine gelen zamlara sosyal medyada büyük tepki geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere Boğaz köprüleri ile otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranda artış yapıldığını bildirdi. Yeni zamlı tarifeye göre; Boğaz köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8,75 liraya, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 liraya ve en yüksek geçiş ücreti ise 25 liraya yükseldi.

Açıklanan zam oranları sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri olurken vatandaşlar, yüzde 25’i bulan zam oranlarına attıkları tweetlerle tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki zam tepkisi: