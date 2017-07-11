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Koreliler Avrasya Tüneli’ni yılın yapısı seçti

İstanbul’da iki kıta arasındaki ulaşım süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli Kore İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından yılın yapısı seçildi. Tünel fiyatından dolayı İstanbullular tarafından yeterince ilgi görmüyor ama hazine garantisi sebebiyle parası her gün ödeniyor.

Sozcu.com.tr
11:2811 Temmuz 2017
Ekonomi
Koreliler Avrasya Tüneli’ni yılın yapısı seçti
İstanbul’da iki kıta arasındaki ulaşım süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli Kore İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından yılın yapısı seçildi. Tünel fiyatından dolayı İstanbullular tarafından yeterince ilgi görmüyor ama hazine garantisi sebebiyle parası her gün ödeniyor.

“Altın Kategori”de 2017 “Yılın Yapı Ödülü”nü Avrasya Tüneli'ne verdi. Bu ödül, finansman ve yapım aşamasından bu yana Avrasya Tüneli'nin aldığı 8. Uluslararası ödül oldu. Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ile sağladığı konfor ve güvenlikle sadece sürücülerin değil, uluslararası otoritelerin de takdirini kazanmaya devam ediyor.

Hizmete açıldığı günden bu yana sürücülerden yoğun ilgi gören ve Kazlıçeşme-Göztepe güzergahında 100 dakikaya varan yolculuk süresini 15 dakikaya, İstanbul Boğazı'nın iki yakası arasındaki yolculuğu ise 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli uluslararası bir ödül daha aldı.

SEKİZİNCİ ÖDÜL OLDU

Finansman ve yapım aşamasından bu yana Avrasya Tüneli'ne verilen 8. Uluslararası ödül olan Kore inşaat Mühendisleri Derneği'nin 2017 Yılın Yapı Ödülü, diğer ödüller gibi sergilenmek üzere Avrasya Tüneli Müzesi'ne konulacak.

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Son güncelleme: 12:0111.07.2017
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