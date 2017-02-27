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KOSGEB kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? KOSGEB başvuru sorgulama nasıl yapılacak?

KOSGEB kredi başvuru sonuçları belli oldu mu merak ediliyor? İşte KOSGEB faizsiz kredi başvuru sorgulama ile ilgili detaylar...
15:2527 Şubat 2017
Ekonomi
KOSGEB kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? KOSGEB başvuru sorgulama nasıl yapılacak?
KOSGEB kredi başvuru sonuçları belli oldu mu merak ediliyor? İşte KOSGEB faizsiz kredi başvuru sorgulama ile ilgili detaylar...

KOSGEB 2017 faizsiz kredi başvurusu sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Nitekim bazı haber siteleri sonuçların açıklandığına dair haberler yaptılar ama henüz KOSGEB’in sitesinde veya Twitter hesabında bu yönde bir açıklama bulunmuyor.

KOSGEB SIFIR FAİZ EKRANINDA DEĞİŞİKLİK

Çeşitli haber siteleri kredi başvuru sonuçlarının açıklandığına dair haber yaptıklarında Sıfır Faizli Kredi sayfasında aşağıdaki giriş ekranı bulunuyordu.

kosgeb-giris-ekrani
Ancak sitede yoğunluk yaşanmaya başladıktan sonra aynı sayfada giriş ekranı kalktı yerine “Başcuru Süresi Dolmuştur.” mesajı geldi.

kosgeb-basvuru-ekrani
KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz desteği 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunulacak.

KOSGEB’İN SİTESİNDE YOĞUNLUK

KOSGEB’in internet sitesine zaman zaman erişilemiyor.

Son güncelleme: 15:4527.02.2017
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