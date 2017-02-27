KOSGEB kredi başvuru sonuçları için beklenen gün geldi!

KOSGEB'in vereceği 50 bin TL'lik faizsiz kredi için başvuranların beklediği gün geldi. KOSGEB kredileri bugün açıklanıyor. Peki KOSGEB kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir; KOSGEB veritabanına nasıl kayıt yapılır işte detaylar...

KOSGEB'in vereceği 50 bin TL'lik faizsiz kredi için başvuranların beklediği gün geldi. KOSGEB kredileri bugün açıklanıyor. Peki KOSGEB kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir; KOSGEB veritabanına nasıl kayıt yapılır işte detaylar...

KOSGEB yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 50 bin TL’lik faizsiz kredi verecek. 20 Şubat’ta başvuru süreci biten KOSGEB kredileri için sonuçları bugün ilan edilecek. Bakan Ağbal KOSGEB kredi başvuru sonuçları için “27 Şubatta inşallah sonuçları açıklayacağız demişti?”

KOSGEB KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün ilan edilmesi beklenen sonuçlar için KOSGEB’in internet sitesi yakından takip ediliyor ama henüz kimlerin kredi almaya hak kazandığına dair bir açıklmaa bulunmuyor. Kredi başvuru sonuçları ilan edilir edilmez haberimize eklenecektir.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz desteği 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunulacak.

KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT OLUNMASI GEREKİYOR

10 Şubat tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer tarafından düzenlenen basın toplantısında Bakan Özlü KOSGEB kredisine hak kazananların kredi kullanımı öncesi yapmaları gerekenlere işaret etmeşti:

“Desteğe hak kazanan KOBİ'lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannameleri’ni oluşturmaları gerekecektir. İnşallah 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren Kredi Faiz Desteği’ne hak kazanan işletmelerimiz belli olmaya başlayacak. Hak kazanan işletmelerimize SMS ve bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu aşamadan sonra belirlenen işletmeler bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir. Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası ile protokol yaptık.”

KOSGEB VERİTABANINA NASIL KAYIT YAPILIR?

KOSGEB’e ilk kez başvuru yapacaksanız kurumun internet sayfasında bir form doldurmanız gerekiyor. İŞletme adı, vergi numarası, yetkili kişi, kuruluş yılı esnaf veya ticaret no gibi bilgilerin istendiği formu doğru bilgilerle doldurmanız gerekmektedir. Söz konusu forma aşağıdaki bağlantıdan eriişebilirsiniz.

KOSGEB veritabanına kayıt için tıklayınız