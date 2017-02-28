KOSGEB kredi sonuçları: Kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

KOSGEB kredi başvuru sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Dün ilan edilmesi beklenen sonuçları bugün AKP'nin grup toplantısı sonrası açıklanacak. Peki KOSGEB'in 50 bin TL'lik faizsiz kredisi için yapılan başvuru sonucu nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...

KOSGEB kredi başvuru sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Dün ilan edilmesi beklenen sonuçları bugün AKP'nin grup toplantısı sonrası açıklanacak. Peki KOSGEB'in 50 bin TL'lik faizsiz kredisi için yapılan başvuru sonucu nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...

KOSGEB’in 50 bin TL’lik faizsiz kredisi için yapılan başvuruların sonucu bugün belli olacak. Normalde dün açıklanması beklenen KOSGEB kredi başvuru sonuçları açıklaması bugüne kaldı. KOSGEB’in sitesinden yapılan açıklamaya göre kredi başvuru sonuçları Başbakan Binali Yıldırım’ın grup toplantısı konuşması sonrası ilan edilecek ve kredi kullanmaya hak kazananlar belli olacak.

KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvuru sonuçları KOSGEB’in resmi internet sitesinden yayımlanacak ve başvurular oradan sorgulanacak. KOSGEB’in sonuçların açıklandığına dair resmi açıklamasını takiben haberimize KOSGEB kredi başvuru sorgulama sayfasının direkt bağlantısı eklenecektir.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz desteği 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunulacak.