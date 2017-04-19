Kozmetik devinden Fransızlara satış

Alışveriş merkezlerindeki yüksek kiralar ve indirimlerden yakınan TekinAcar, 19 mağazayı satarak, küçük metrekareli büyüme modeline geçti.

Perakende sektöründe mağazalaşma hızı ile öne çıkan kozmetik alanında, dün sıra dışı bir satın alma süreci yaşandı. Rekabet Kurumu tarafından ilk etapta yapılan açıklama ile Türkiye genelinde 79 mağazası olan Tekin Acar Kozmetik'in Fransız kozmetik devi Sephora tarafından devralınacağı duyuruldu.

Ancak daha sonra yayınlanan ikinci bir açıklama ile anlaşmanın yalnızca sözleşmeleri ile birlikte 19 mağaza için yapıldığı belirtildi. Satın alma bedeli açıklanmayan anlaşma ile Tekin Acar Kozmetik'in sahibi Tekin Acar, yüksek kiralardan yakındığı AVM içinde bulunan ve yüksek metrekareli 19 mağazasını Fransız devi Sephora'ya satmış oldu. Birkaç ay önce “Cirosu kadar kira ödeyen mağazamız var” çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken Tekin Acar, anlaşmaya ilişkin, “Ülke koşullarına uygun bir hareket yapıyoruz. Artık daha küçük metrekareli mağazalar açmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

10 YENİ MAĞAZA AÇACAK

Türkiye'nin köklü şirketleri arasında yer alan Tekin Acar Kozmetik, 38 yıl önce Ankara'da 16 metrekarelik bir mağaza ile faaliyete başladı. 22.7 milyon TL'lik toplam sermayesi bulunan şirket, 21 ilde 79 mağaza ile sektörün beş büyük markasından biri. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, son olarak ocak ayında yaptığı “İndirimlerle cirolar artıyor gibi görünüyor ama para kazanmıyoruz, kârlılık yok. İlk defa yeni bir yıl için öngörüde bulunamıyorum. Bu yıl için kira sözleşmesi yaptığım AVM'lere sonrasında iptal geçtim” sert çıkışla gündeme gelmişti.

Tekin Acar, kozmetik satışlarına getirilen taksit sınırlaması, ekonomik daralma ve terör saldırılarının yanı sıra düşen ziyaretçi sayısı ve döviz zararı nedeniyle 12 mağazasını kapattığını açıklamıştı. Acar, Rekabet Kurumu tarafından yapılan duyurunun ardından sorularımıza, “Toplam 79 mağazamız vardı. Bu satışın ardından Türkiye genelindeki mağaza sayımız 60 oldu. Sephora ile uzun bir süredir kontağımız vardı ancak hiçbir zaman şirketin tamamının satışına dönük bir girişim olmadı. Şimdi ulaşılabilir lüks segmentine odaklanarak, daha küçük metrekarelerle büyüyeceğiz. Bu yıl 10 yeni mağaza açmayı planlıyoruz” yanıtını verdi.

TÜRKİYE’YE İKİ KEZ GİRİŞ YAPTI

SEPHORA tarafına bakıldığında, 2007 yılında Türkiye pazarında ikinci kez giriş yaptı. Markanın Türkiye genelinde 45 mağazası bulunuyor. Özellikle yabancı markalar açısından oldukça zorlu olan Türkiye pazarında 10'uncu yılını dolduran marka Avrupa'nın köklü kozmetik zinciri olan Douglas'ın Türkiye'den çıkışı ile buradaki 4 mağazayı devralmıştı. Fransa'da yaklaşık 300, dünya genelinde yaklaşık 1.700 mağazası bulunan markanın, 4 bini Fransa'da olmak üzere 25 bin çalışanı bulunuyor.