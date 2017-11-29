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Kozmetik devinden yeni ortaklık

500’den fazla mağazası ile kişisel bakım ürünleri perakendesinde faaliyet gösteren Gratis ile Actera Group’un ortaklık sözleşmesi imzalandı. Gratis kadınlar kadar erkekler tarafında da bilinen bir marka. Sosyal medyada sık sık eşlerini veya kız arkadaşlarını Gratis mağazalarının kapısında bekleyen erkeklerin fotoğrafları paylaşılıyor.

Sozcu.com.tr
10:2529 Kasım 2017
Ekonomi
Kozmetik devinden yeni ortaklık
500’den fazla mağazası ile kişisel bakım ürünleri perakendesinde faaliyet gösteren Gratis ile Actera Group’un ortaklık sözleşmesi imzalandı. Gratis kadınlar kadar erkekler tarafında da bilinen bir marka. Sosyal medyada sık sık eşlerini veya kız arkadaşlarını Gratis mağazalarının kapısında bekleyen erkeklerin fotoğrafları paylaşılıyor.

Mey, Macfit, Cinemaximum gibi şirketlerde yatırımları bulunan Actera Group ile yapılan ortaklık sözşleşmesi hakkında Gratis Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı, “Bu ortaklık ile şirketin büyümesi daha da hızlanacak. Gratis'in sahip olduğu lider konumunu, önce bölgesel, sonra da küresel boyuta taşımak istiyoruz” dedi.

‘BU ORTAKLIKTAN HEYECAN DUYUYORUZ’

Actera Group Kurucu Ortağı Murat Çavuşoğlu ise düşüncesini “Toplumun her kesimine, en uygun fiyat ve üst düzey hizmet kalitesi ile sunan ve uluslararası en iyi uygulamaları hızla hayata geçirerek kendisini ve pazarı sürekli geliştiren Gratis'in, büyümesine katkıda bulunmak için bu ortaklığı gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz” diye ifade etti.

Ortaklık sürecinde Gratis'in danışmanlıklarını Ernst&Young, Fox Horan & Camerini, Sigma YMM, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Avukatlık Ortaklığı ve Mazars denge; Actera Group'un danışmanlıklarını ise Kirkland & Ellis, Verdi Avukatlık Ortaklığı, PwC ve Peppers & Rogers Group üstlendi.

40 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR
Actera Group, danışmanlığını yaptığı fonların, 2,8 milyar ABD dolarını aşan varlık bazı ile Türkiye'deki yatırımlara odaklanmış en büyük özel sermaye şirketi. Yatırım yaptığı şirketlerde toplamda 40.000'den fazla çalışana ve 5 milyar doları aşan ciroya sahip. Türk şirketlerinin yurt içinde ve yurtdışında büyümelerine destek olan Actera Group'un danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcıları, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu merkezli emeklilik fonları, kalkınma bankaları ve devlet yatırım kurumları da dahil olmak üzere dünyanın önde gelen büyük uluslararası kurumsal yatırımcıları.
Son güncelleme: 10:3929.11.2017
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