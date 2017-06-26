Krediler patladı kırılganlık arttı

Bloomberg’te çıkan bir makalede AKP’nin kredi musluklarını açması irdelendi. Finans sektöründen uzmanların görüşlerine yer verilen makalede, kredi oranının mevduat oranlarına göre ‘patladığı’ ifade ediliyor.

Türkiye'nin ekonomide uyguladığı politikalar dünyada yakından takip ediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devreye alınan ekonomik tedbirlerin kısa sürede uygulanması bu dikkatin daha da artmasına neden oldu. En son ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'te çıkan bir makale, Türkiye'nin ekonomi uygulamalarını geniş bir şekilde ele aldı. “Erdoğan neden Türk ekonomisini kredilerle taşırıyor” başlığı ile yayınlanan makalede, AKP'nin kredi musluklarını açması irdeleniyor. Finans sektöründen uzmanların görüşlerine yer verilen makalede, kredi oranının mevduat oranlarına göre ‘patladığı' ifade ediliyor.

ŞEFFAFLIK YOK

Londra merkezli danışmanlık şirketi Medley Global Advisors'tan Nigel Rendell, “Türkiye'nin ekonomi politikaları tamamen politiktir ve bu politikalar tamamen Erdoğan ve AKP'nin 2019'u kazanmasına bağlıdır” dedi. Darbe girişiminin acil önlemleri tetiklediğinin belirtildiği makalede, 50 milyar dolar değerindeki TL'nin kredi olarak 300 bin işletmeye dağıtıldığı kaydedildi. Devlet ödeme garantili bu kredilerin nasıl harcanacağı ve şeffaflığın olmadığı vurgulandı.

Bununla beraber, hükümetin 200 milyar dolarlık Varlık Fonu oluşturduğu aktarıldı. THY ve Türk Telekom gibi şirketlerin hisseleri karşılığında fonun borç alabileceğinin kaydedildiği makalede, yapılan uygulamaların 2010'dan bu yana bütçede en büyük şişkinliğe neden olduğu kaydedildi. Analizde, kredi patlamasının TL'nin değerinde yükselmeye neden olduğu ifade edildi. Uygulanan politikaların mevduat oranları ve faizlere doğrudan etki ettiğine dikkat çekilen makalede, daha kârlı seviyelere ulaşmak için mevduat oranlarının yüzde 15'lere kadar çıkarıldığı bildirildi.

Makalede, Londra merkezli HSBC Holdings Yöneticisi Melis Metiner'in de görüşlerine yer verildi. Metiner, Erdoğan ve müttefiklerinin ekonomideki düşük tasarruf oranlarını, zayıf eğitim sonuçlarını ve nitelikli eleman sıkıntısı gibi yapısal sorunları bypass etmek istediğini söyledi. Risklere dikkat çeken Metiner, ihmallerin ve borç birikiminin Türkiye'yi seçimler sonrasında dış şoklara karşı savunmasız bırakabileceğini vurguladı.

FON BORÇ SARMALI YARATIYOR

Bloomberg'deki makalede, Kredi Garanti Fonu'nun geçtiğimiz yıl kasım ayında hükümet tarafından devreye alındığı hatırlatıldı. Makalede, fonun risklerini Hazine ile paylaşmasına dikkat çekildi. Melis Metiner ve diğer ekonomistler, fonun borç sarmalı yarattığını söylerken, ekonomideki kırılganlığa da katkı sağladığını belirtti.