Krizin faturası turizme kesildi

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi gerilim turizmcileri üzecek. İki ülke arasında bozulan ilişkiler Almanların Türkiye sevgisini azalttı

Almanya ile yaşanan ‘'Seçim proprogandası ve bakan krizi'' faturayı turizme çıkardı. TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) tarafından hazırlanan Berlin Fuarı'yla ilgili değerlendirme raporunda, Almanya'nın, ülkemizin ana pazarı olarak birinci sırada bulunduğu belirtilerek, “Bu yıl yaşanan siyasi gerilim fuara da yansımış, Almanlar'ın ülkemizin standına ilgisi oldukça zayıf olmuştur. Buna karşın özellikle Yunanistan, İspanya ve İtalya standının oldukça yoğun hareketli olduğu gözlenmiştir” değerlendirmesi yapıldı. Raporda, Alman pazarının, Çin'in ardından dünyanın en çok turizm harcaması gerçekleştiren ikinci ülkesi durumunda olduğu belirtildi. Türkiye'nin, İspanya'nın yanında Almanlar'ın en gözde tatil ülkesi olmayı sürdürdüğü de kaydedilerek, “Almanya 2015 yılında 5 milyon 580 kişi ile Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke özelliğini korumuştur. 2016 yılında bu sayı 3 milyon 890 bine düşmekle beraber iki ülke arasında yaşanan siyasi olaylar sonucunda 2017 yılı için de artış beklenmemektedir” denildi.

EN ÖNEMLİ TURİZM FUARI

Berlin Turizm Fuarı, kendi alanında dünyanın en önemli fuarı olarak görülüyor. 8-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 52'nci ITB Berlin Fuarı'na, 187 ülkeden 10 bin turizm ve tedarik firması ile kamu-özel birliği katıldı.

26 salonda toplam 160 bin metrekareden oluşan fuar alanında yerini alan turizm sektörü, fuarı ziyaret eden 109 bin ziyaretçi ile buluşma şansı yakaladı. Fuarda Türkiye, toplamda 3 bin 79 metrekarelik alanda 116 stand ve 127 katılımcı ile temsil edildi.

İngilizler geri dönüyor

İngiliz tur işletmecisi Thomas Cook Group Türkiye ve Mısır'ı turistlerin tekrar ziyaret etmeye başladıklarını belirtti. Daha önce şubat ayında yavaşlayan tur pazarı nedeniyle temkinli bir duruş sergileyen şirket açıklamasında yıl sonu mali hedeflerini tutturacağını belirterek, “Zor geçen 2016'nın ve bu sezona yavaş başlangıcın ardından müşterilerin Türkiye ve Mısır'a gitmeye başladıklarının erken işaretini görüyoruz” dedi. Kültür Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 2016'da yüzde 30.05 azalarak 25 milyon 352 bin oldu. Turist sayısı ocak ayında da yaklaşık yüzde 10 azalırken krizin bitmediğini de gösterdi.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizm açısından Rusya pazarında ciddi bir toparlanma, Avrupa pazarında da kıpırdanmaların olduğunu söyleyerek, “2017, 2016'dan daha iyi olacak” dedi. Turizm sektörünün anlık dalgalanmalardan etkilendiğini ifade eden Bakan Avcı “Bu sene yani 2017 Ocak ayında Rusya'dan gelen turist sayısı 40 bin kişiye çıktı. İnşallah Rusya pazarı bakımından olumlu geçecek” diye konuştu.