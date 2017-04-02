Küçük esnaf geçim derdinde başkan reklam derdinde

Esnafın çatı örgütü TESKOMB’un başkanlık koltuğunu bir türlü bırakmayan AKP Milletvekili Abdulkadir Akgül, esnaf parasıyla reklam filmi çevirip hükümet propagandası gerçekleştiriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, zor durumdaki esnafa verilmesi gereken kredilerin hükümeti övmek için yapılan reklamlara harcandığını söyledi. Budak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, hükümetin iç ve dış politikadaki hataları nedeniyle esnafın büyük bir sıkıntı içine düştüğünü, son bir yılda 120 bine yakın esnafın kepenk kapattığını, esnaf ve KOBİ kredilerinde takibe düşme oranının yüzde 5.1 gibi rekor seviyelere yükseldiğini söyledi.

ÖRGÜT SİYASETE ÇEKİLİYOR

Budak, esnafın adeta can çekiştiği bir dönemde esnafı temsil eden TESKOMB'un (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği) esnafın parasıyla reklam filmi çevirip hükümet propagandası yaptığını söyledi. AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ün aynı zamanda TESKOMB'un başkanlık koltuğunda oturduğuna dikkat çeken Budak, “Bir partiden siyaset yapan milletvekili aynı zamanda esnaf temsilcisi olabilir mi? Esnaf can çekişirken, esnafın başkanlığını yapan milletvekili kendi partisinin reklamına esnaf kesesinden para harcıyor” dedi. Budak, AKP'li başkanın bir meslek örgütü olan TESKOMB'u siyasetin içine çektiğini savundu ve “TESKOMB hükümeti sahiplenerek, ‘Hükümetimizin sağladığı faizsiz kredinin kefili biziz. Yüz binlerce esnaf ve sanatkarımızın yararlandığı faizsiz 50 bin TL'lik esnaf kredisinin kefiliyiz' diye reklam yayınlıyor” dedi.

4 maaş mı alıyor?

CHP'li Budak, AKP'li Akgül'ün hem milletvekilliği hem TESKOMB Başkanlığı hem de ilçe ve il esnaf kooperatiflerinden ayrı ayrı maaş aldığını ileri sürdü. Akgül'ün 15 bin lirayı aşan milletvekili maaşının yanı sıra 10 bin lira tutarında milletvekili emekli aylığı da aldığını belirten Budak, TESKOMB ile il ve ilçe kooperatiflerinden aldığı maaşlarla birlikte aylık gelirinin 70 bin lirayı aştığını öne sürdü. Akgül'ün danışmanları ise SÖZCÜ'nün konuya ilişkin sorusu üzerine, “Sayın Akgül TESKOMB'dan ve kurucusu olduğu ilçe kooperatifiyle il esnaf kooperatifinden maaş almıyor. İsterse alır, ancak almamayı tercih etti. Ayrıca Hem TESKOMB Başkanı hem de milletvekili olmasında da yasalara aykırı bir durum yok” dediler.