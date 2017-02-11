Kur artışı işe yurt dışı eğitim maliyetlerine gizli zam! İşte Türklerin en çok tercih ettiği ülkeler

TL'nin dolar, euro ve sterlin gibi yabancı para birimleri karşısındaki son bir yıllık değer kaybı, yurt dışında eğitim almak isteyenleri de vurdu. Geçtiğimiz yıl yurt dışında eğitim almaya karar veren ve bunun için hazırlık yapmaya başlayan bir öğrenci için maliyet daha da arttı. Bunun üzerine öğrenciler, Malta, İtalya Polonya, İrlanda... gibi yaşam giderlerinin daha ucuz olduğu veya Avustralya, Kanada gibi çalışma izni veren ülkelere yöneldi. Çeşitli ülkelerdeki dil okulları ve bazı Avustralya üniversiteleri de Türk öğrenciler için çeşitli fiyat indirimleri sağlamaya başladı.

TL'nin dolar, euro ve sterlin gibi yabancı para birimleri karşısındaki son bir yıllık değer kaybı, yurt dışında eğitim almak isteyenleri de vurdu. Geçtiğimiz yıl yurt dışında eğitim almaya karar veren ve bunun için hazırlık yapmaya başlayan bir öğrenci için maliyet daha da arttı. Bunun üzerine öğrenciler, Malta, İtalya Polonya, İrlanda... gibi yaşam giderlerinin daha ucuz olduğu veya Avustralya, Kanada gibi çalışma izni veren ülkelere yöneldi. Çeşitli ülkelerdeki dil okulları ve bazı Avustralya üniversiteleri de Türk öğrenciler için çeşitli fiyat indirimleri sağlamaya başladı.

Dolar, sterlin ve euro kurlarındaki yükseliş, yurt dışında eğitim görmek isteyenleri de zor durumda bıraktı. Bugün itibarıyla (11 Şubat) 3.69 seviyesinden işlem gören dolar/TL’deki 1 yıllık yükseliş yüzde 20’yi buldu. Euro ise 1 ayda 4.10’lu seviyelerden 3.92’lere kadar çekilmesine karşın son bir yılda TL karşısında yüzde 19 değerlendi. İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı alması sonrası TL karşısında 3.80’lere kadar çekilmesine karşın bugün 4.62’den işlem gören İngiliz sterlini, son bir yılda yüzde 8 artış gösterdi.

Dövizin TL karşısındaki artışı, yurt dışında eğitim maliyetlerini de artırdı. İngiltere’de fiyatı ortalama 25 bin – 40 bin TL arasında değişen 36 haftalık dil okulu maliyeti ortalama 27 bin – 44 bin TL seviyesine yükseldi. 20 bin TL ile 40 Bin TL arasında değişen ABD’deki 36 haftalık dil okulları fiyatları da doların TL karşısında artmasıyla ortalama 24 bin – 48 bin TL seviyelerine tırmandı. Bu fiyatlara kurdan dolayı yükselen konaklama, beslenme ve seyahat giderleri eklenince bu ülkelerde dil eğitimi almak ortalama 50 bin ila 80 bin TL’yi buldu. Üniversite veya lisans üstü eğitim almak isteyen öğrenciler için bir yıllık maliyet bu rakamların da üzerine çıktı.

YURT DIŞI EĞİTİMİNE GİZLİ ZAM

Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Eğitim Danışmanı Yavuz Aydın, kur artışını gizli zam olarak değerlendirdi. Ancak Aydın, bazı ülkelerdeki okulların Türk öğrencilere burs adı altında indirimler sağladığı başladığını belirtti. Aydın şöyle dedi:

“Yurt dışında, özellikle de İngilizce konşulan ülkelerde eğitim uluslararası öğrencilere ücretli verildiğinden, yaklaşık yüzde 20-30 oranında artan kur, eğitim ve yaşamsal maliyetlere yapılan gizli bir zam gibi oldu. Bu maliyet artışı şüphesiz yurtdışında eğitim almayı düşünen kişilerin kararlarının değişmesine, ya da dil eğitimi alıyorlarsa eğitim sürelerini kısaltmalarına sebep oldu.

DİL OKULLARI VE BAZI AVUSTRALYA ÜNİVERSİTELERİNDEN İNDİRİM

Yurtdışındaki üniversitelerin bu kur artışlarına kayıtsız kaldığını söyleyebiliriz ancak özel dil okullarının büyük bir kısmı ülkeye göre fiyat politikası belirleyebiliyor. Örneğin Brezilya ve Türkiye pazarına liste fiyatları üzerinden yüzde 20-30 arası indirim yaparken, Kore ve Japonya pazarında indirimsiz liste fiyatını uyguluyorlar. Çok nadir de olsa Avustralyalı bazı üniversiteler Türk öğrencilere burs adı altinda yüzde 15-30 indirim veriyorlar.

ABD DÜŞÜŞTE AVUSTRALYA YÜKSELİŞTE

Kur artışları gözle görülür şekilde Amerika'ya giden öğrenci sayısını aşağıya çekti. Her sene yüzde 25-30 arası olan ABD oranımız 2016 senesi için yüzde 16 olarak gerçekleşti. Öğrenciler, masraflarını çıkarabilmek için daha çok çalışma izni ya da fırsatı olan ülkeleri tercih ediyorlar. Bu noktada Avustralya ve akademik eğitimde de Avustralya ile beraber Kanada ön plana çıkıyor.

2016’DA ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Sektörde ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde yurtdışına çıkmak, dil eğitimi almak, kendine yatırım yapmak isteyen öğrenci daha fazla oluyor. İşten çıkarılmış, ya da yeni iş bulamamış olan kişiler “bari bu kriz ortamında gidip dil eğitimi alayım, döndükten sonra daha iyi bir iş bulurum” düşüncesi ağır basıyor. Kurumumuzun rakamlarına baktığımızda 2016 yılında giden öğrenci sayımız 2015'e gore ortalama yüzde 20 kadar arttı. 2017 Ocak ayı ise son 8 yılda en çok kayıt aldığımız ay oldu.

İRLANDA VE MALTA GİBİ ÜLKELERE İLGİ ARTTI

Ulusararası Eğitim Derneği Başkanı ve GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Eren Göker, yükselen kur sonucu artan eğitim maliyetleri sonucunda yurt dışına giden öğrenci sayısında bir düşüşün yaşanmadığını, ancak öğrencilerin daha az maliyetli ülkeleri tercih etmeye başladıklarını söyledi. Göker “Şu aşamada bu konuda anlamlı bir düşüşün olduğunu söyleyemeyiz.Türkiye’den yurtdışı çıkan öğrenci sayısı halen yüksek. Bununla beraber doğrudan bir azalmadan ziyade, döviz kurları nedeni ile kurun diğer ülkelere göre daha avantajlı olduğu ya da yaşam ve konaklama giderlerinin daha uygun olduğuülkelere kayma olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda öğrencilerimizn İrlanda ve Malta gibi euro kullanan ülkelere daha çok ilgi gösterdikleri söylenebilir.” dedi.

İNDİRİM, KUR SABİTLEME, EKSTRA EĞİTİM GİBİ KAMPANYALAR

Üniversitelerde Türk öğrencilere yönelik bir indirim uygulanmadığı, ancak dil okullarının indirim, ekstra hafta sunmak, kuru sabitlemek, kayıt ücreti almamak gibi çeşitli kampanyalar yürüttüğünü söyledi. Göker sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul ücretinde indirimden ziyade, daha çok Türkiye pazarına özel promosyonları oluyor. 2016 yılı fiyatlarının geçerliliğini uzatmak, kur sabitlemek, başvuru veya kayıt ücreti almamak, ekstra hafta sunmak (12 hafta eğitim alan öğrenciye 2 hafta daha eğitim olanağı gibi) uygulamalar birçok dil okulu tarafından hayata geçirildi. Üniversitelerde henüz böyle bir adım yok. Türk öğrenciler eğitimin daha uygun olduğu Polonya, Macaristan, İspanya, İtalya gibi alternatif ülkeleri tercih ediyorlar.

YURT DIŞINA GİDENLERİN DÖNME ORANI YÜKSEK

Ekonomik daralmaların olduğu dönemler yurtdışına olan ilgiyi artırabilir. Dolayısıyla yurtdışı eğitim olanakları anlamında farkındalık artabilir. Ancak hali hazırda yurt dışına giden öğrenci sayısında bir atışın olduğunu söylemek zor. Yani bu talep ve farkındalık artışının rakama yansımasını henüz görebilmiş değiliz. Zaten böyle olması da doğal çünkü yurt dışında eğitim almak bir anda karar verip bir günde gerçekleştirebileceğiniz bir süreç değil. Maddi manevi bir ön hazırlık süreci gerekiyor, tamamlanması gereken bir prosedür, sağlanması gereken şartlar var. Özellikle üniversite eğitimi için bu süreç daha ciddi. Maddi birikimin yapılması yanında not ortalamasının yükseltilmesi, yabancı dilin geliştirilmesi, referansların tamamlanması gibi kabul kriterlerini sağlamak da gerekli. Okula başvuru süreci ve vize sürecini de unutmamak gerek. Genel olarak da yurt dışında eğitim alan öğrencilerin ülkemize dönme oranı oldukça yüksektir.”