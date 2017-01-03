Kuraklık sigortası geliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllardır talep ettikleri kuraklık sigortasının buğdayda başlayacağını belirterek, "Bu yıl, 81 ilin tamamında kuru tarım alanlarında ekili buğday ürünü kuraklık verim sigortası kapsamına alınacak. Bugüne kadar tarım sigortalarında kuraklık gibi ülkemiz ve çiftçimiz için çok önemli riskin kapsamda olmaması büyük bir sorundu. Bu eksiklik, Birliğimizin de girişimleriyle giderildi" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllardır talep ettikleri kuraklık sigortasının buğdayda başlayacağını belirterek, "Bu yıl, 81 ilin tamamında kuru tarım alanlarında ekili buğday ürünü kuraklık verim sigortası kapsamına alınacak. Bugüne kadar tarım sigortalarında kuraklık gibi ülkemiz ve çiftçimiz için çok önemli riskin kapsamda olmaması büyük bir sorundu. Bu eksiklik, Birliğimizin de girişimleriyle giderildi" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada son yıllarda üretim döneminin başlangıcından itibaren başlayan afetlerin üretim dönemi boyunca devam etmesinin, tarım sektörünün afetlere karşı daha fazla korunmasını gerekli kıldığını belirtti. Üreticilerin halen tarımda yaşanan afetlere karşı yeteri kadar korunamadığını, bin bir emekle ürettiği ürünü yaşadığı bir afette kaybedebildiğini, tüm yılın gelirinin yok olabildiğini vurgulayan Bayraktar, bu durum üst üste yaşanmasının üreticilerin tarım sektöründen çekilmelerine neden olabildiğine de dikkati çekti.

“ÇİFTÇİ PRİM ÖDEDİĞİ HALDE TAZMİNAT ALAMIYORDU”

“Ülkemizde 2006 yılından bu yana uygulanan devlet destekli tarım sigortaları sistemi, tarım sektörünün afetler karşısında korunması bakımından büyük bir görev üstlenmektedir” diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

“2006 yılından bu yana tarım sigortalarında kapsama alınan riskler ve ürünler yıldan yıla genişletildi. Ancak bugüne kadar tarım sigortalarında kuraklık gibi ülkemiz ve çiftçimiz için çok önemli riskin kapsamda olmaması büyük bir sorundu. Çiftçimiz, buğday tarlasını sigorta yaptırıp prim ödediği halde kuraklık yaşaması durumunda herhangi bir tazminat alamıyordu. Bu eksiklik, Birliğimizin de girişimleriyle bu yıl giderildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2017 yılında 81 ilin tamamında kuru tarım alanlarında ekili buğday ürünü kuraklık verim sigortası kapsamına alınacak. 2017 yılında ilçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuraklık başta olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, sigorta teminatı kapsamında olacak.”

Bitkisel ürünlerini, seralarını, büyük ve küçükbaş hayvanlarını, kümes hayvanlarını ve su ürünlerini sigortalayan üreticilerin ödemesi gereken sigorta priminin yüzde 50'sinin, don teminatında üçte ikisinin devlet tarafından karşılandığı bilgisini veren Bayraktar, buğday ürününde uygulanacak olan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise toplam sigorta priminin yüzde 60'ını devletin ödeyeceğini kaydetti.

YÜZDE 30 ÜZERİNDE ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLER TAZMİNAT ALACAK

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalmasının sigorta kapsamına alındığını vurgulayan Bayraktar, kuraklık sigortası kapsamında belirtilen riskler nedeniyle yüzde 30 ve üzerinde zarar gören çiftçilerin tazminat alacaklarına dikkati çekti.

Sigorta sisteminde yapılan diğer değişiklikler konusunda da bilgi veren Bayraktar, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasının yanısıra, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan hırsızlık ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riski sigorta kapsamına alındığını bildirdi.

Bayraktar, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ve fidanlarının dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, sel ve kar ağırlığı riskleri nedeniyle, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan kirazın ise yağmur riski dolayısıyla sigorta kapsamına girdiğini de ifade etti.

Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile bunların fidanlarının sigorta kapsamına alınmasının çok önemli olduğuna belirten Bayraktar, en son 2016 yılı Aralık ayı başında afet yaşanan İzmir'in Dikili ve Balıkesir'in Ayvalık ilçelerine yaptığı ziyarette, selden zarar gören zeytinlikleri de incelediğini ve meyve ağaçlarının sigorta kapsamına alınmasını talep ettiğini hatırlattı.

Devlet destekli tarım sigortasının kapsamı genişletilirken prim miktarlarının çiftçinin ödeyeceği düzeyde tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, her eklenen riskin çiftçinin bir üründe ödeyeceği sigorta primini artırdığını, üretim maliyetleri her geçen gün artan çiftçinin sigorta primlerinin ödenebilir düzeyde olması gerektiğini bildirdi.

BUDAYIN KAPSAMA ALINMASI BAŞLANGIÇ

Çiftçinin beklediği kuraklık verim sigortasında ilk yıl için sadece kuru tarım alanlarında ekimi yapılan buğday ürününün kapsama alındığını bildiren Bayraktar, kuraklık verim sigortasının buğdayda kapsama alınmasını başlangıç yılı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Özellikle iklim değişikliği nedeniyle gelecek yıllarda tarım sigortasının öneminin daha da artacağına dikkati çeken Bayraktar, “Bu nedenle tarım sigortasında asıl hedef tüm ürünlerin her gelişim evresinde yaşanan tüm risklere karşı koruyacak şekilde genişletilmesi olmalıdır. Tarım sigortası kapsamında halen yer almayan risklerin yaşanması durumunda çiftçi zararlarını karşılayacak şekilde destekleme yapılmalıdır. Ayrıca, tarım sigortalarının daha fazla üreticiye ulaşması daha fazla çiftçinin tarım alanlarını sigorta yaptırması için sistemde yaşanan sorunlar gözden geçirilmeli, çiftçiyi daha fazla teşvik edici yollar aranmalıdır” ifadelerini kullandı.