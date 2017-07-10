Kurban Bayramı’nda İstanbul’da ulaşım yüzde 50 indirimli

Geçtiğimiz günlerde zam yapılan İstanbul'daki ulaşım ücretlerinde, Kurban Bayramı süresince yüzde 50 indirim yapılacağı açıklandı. Öte yandan okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi.

BAYRAMDA ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 – 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

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OKULUN İLK GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ



Ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbul´daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet verecek. 18 Eylül’de İstanbul´da 5 bin 771 okulda, 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ile 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacak. Alınan kararla okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlanıyor.

İstanbullular temmuz ayına ulaşım ücretlerine yapılan zamla başlamıştı. 1 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olan zamlı tarife sonucunda

1 TEMMUZ'DA ZAMLANMIŞTI İstanbullular temmuz ayına ulaşım ücretlerine yapılan zamla başlamıştı. 1 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olan zamlı tarife sonucunda tam 2,30'dan 2,60 TL'ye, öğrenci 1,15'ten 1,25 TL'ye, indirimli 1,65'ten 1,85 TL'ye yükseltildi. Yeni tarifeye göre; İstanbulkart ilk biniş ücretleri, tam 2,30 TL'den 2,60 TL'ye, öğrenci 1,15 TL'den 1,25 TL'ye, indirimli 1,65 TL' den 1,85 TL' ye çıkarıldı. Aktarmalı biniş ücretleri ise tam: 1,65 TL'den 1,85 TL'ye, öğrenci: 0,50 TL'den 0,55 TL'ye, sosyal Kart: 0,95 TL'den 1,10 TL'ye yükseltilmişti. Ayrıca aylık Mavi Kart ücretleri de tam 185 TL'den 205 TL'ye, öğrenci 80 TL'den 85 TL'ye sosyal kart 110 TL'den 125 TL'ye yükseltilmişti.

DHA-Sozcu.com.tr