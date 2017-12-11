Küresel silah satışları 6 yıl sonra arttı

Küresel silah satışı 2010 yılından sonra ilk kez 2016'da artış gösterdi. Aselsan dünyada en fazla silah ve savunma teçhizatı satan ülkeler arasında 72'incilikten 67. sıraya yükseldi.

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan rapora göre, küresel silan satışları 2010 yılından bu yana ilk kez artış gösterdi. SIPRI Top 100 verilerine göre 2016 yılında toplam silah satışı 374,8 milyar dolar oldu. Top 100’de yer alam silan ve askeri hizmet şirketlerinin 2016 yılında satışları 2015’e göre yüzde 1,9 ve 2002 yılına göre yüzde 38 arttı.

2016 yılında ABD’nin küresel silah satışları içinde payı arttı. Top 100’de yer alan ABD merkezli şirketlerin satışları yüzde 4,0 artarak 217,2 milyar dolar oldu. Lockheed Martin’in satışları yüzde 10,7 yükseldi.

Top 100 içinde yer alan Batı Avrupalı şirketlerin silah satışları ise 2016’da sadece yüzde 0,2 artarak 91,6 milyar dolar oldu. Rusya’nın silah satışları 2016 yılında artmaya devam etti ancak artış hızı yavaşladı. Rus şirketleri satışları yüzde 3,8 artırarak 26,6 milyar dolara çıkardılar.

Güney Kore, Türkiye, Brezilya ve Hindistan’ın yer aldığı “gelişmekte olan üreticiler” kategorisindeki ülkelerin satıymarında artışı ise Güney Kore domine etti. Güney Kore yüzde 20,6 artışla 8,4 milyar dolar tutarında silah sattı.

Aselsan, Top 100 silah şirketi arasında 2016’da 2015 yılındaki 72’nci sıradan 67’nci sıraya yükseldi. 2015 yılında 971 milyon dolar olan satışlarını 2016’da 1,22 milyar dolara çıkardı.