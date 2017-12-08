Kuyucak kendi enerjisini üretecek

Kuyucak Belediyesi, Kurtuluş Mahallesi Bilara mevkiinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile kendi enerjisini üretecek.

İHA

Toplam 3 bin 740 panelden oluşacak GES projesi, Kuyucak Belediyesi'nin enerji tüketimini karşılayacak. Kurtuluş (Bilara) mevkiinde belirlenen 20 bin metrekare alan üzerine GES kurulması için çalışmalara başlanıyor. GES 2018 yılında enerji üretimine başlayacak.

920 KWE GÜCE SAHİP OLACAK

2018 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamındaki GES, 920 kWe güce sahip olacak. Proje içerisinde 3 bin 740 panel yer alıyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, belediyenin enerji yükünü azaltmak için kurulacak GES'in hazırlıklarının tamamlandığını yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını söyledi. Başkan Ertürk, “Önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planladığımız proje belediyemizin elektrik enerji giderlerini karşılayacak. Bölgemiz Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için çok avantajlı konumda. Bu avantajı değerlendirip kendi elektrik enerjimizi üreteceğiz ve belediyemizin enerji tüketim bedelini aşağı seviyelere çekeceğiz. Böylece elektrik enerjisi için harcadığımız miktarı halkımıza yeni hizmetler üretmekte kullanacağız. Amacımız tasarruflarımızı hizmete dönüştürmek” diye konuştu.