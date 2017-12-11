Kuzubeyi Suudi Arabistan’a açılıyor

2006 yılında açılan Kuzubeyi Suudi Arabistan'da restoran açmak için görüşmeler yürütüyor.

Tuncay Devrez'in bacanağıyla dükkanı kiralayıp 2006’da bu işe girdiğini söylüyor. ‘Bacanak Kuzu Çevirme’ olarak işe başladığını ifade eden Devrez'in, daha sonra da ‘Kuzu Beyi’ adıyla işletmeyi büyüttüğünü ve kurumsal hale getirdiğini kaydetti. Dedesinden öğrendiği kuzu çevirme işini İstanbul’da mesleğe dönüştürdü.

MÜŞTERİNİN YARISI ARAPLAR

Ortaklarıyla beraber Başakşehir’de yeni restoranlarını kuran Devrez, yakın zamanda yöresel ürünlerle kahvaltı servisine başlamaya hazırlanıyor.

Bir sonraki duraklarının ise Beylikdüzü olabileceği belirtilirken, ancak başka bir bölgede farklı bir fırsat çıkarsa bunu da değerlendirebileceklerini söyledi.

Devrez, yurt dışında yeni restoran kurmak için de teklifler geldiğini şu sözlerle ifade etti: “Şu an 960 rehberle çalışıyoruz. 5-6 ayrı Arap girişimci bizimle burada ortak bir girişim ile bu işi Cidde’ye taşımak istiyor. ‘Arabistan’da yapalım’ diyor. Bizim de müşterimizin yüzde 50’si Arap diyebilirim. Burada Arap müşterimiz ağırlıklı ordan mı kaynaklandı bilmiyorum ama böyle bir teklif geldi.Çeşitli teklifler var dediğimiz gibi ama biz şu anda mı değerlendirelim yoksa biraz daha bekleyelim mi bunları değerlendiriyoruz.”

Dedesinden öğrendiği kuzu çevirmeyi Suudi Arabistana taşıyacak

KATAR’I KABUL ETMEDİM

Kuzu çevirmenin Arap ülkelerinde çok tercih edildiğini anlatan Tuncay Devrez, “Bundan önce Katar’a gittim geldim. Orada güzel bir teklif vardı, ancak 5 yıllık bir teklifti. Bunu kabul etmedim. 2 yıllık söylemiştim onlara… ‘İki yıl burada kalabilirim’ dedim. Onlar bizden ısrarla 5 yıl isteyince, bunu bir arap ülkesinde kalıpta ömrümün 5 yılını orda geçiremiyeceğimi düşündüm ve biz Türkiye’de inşallah bir şeyler yapmak istiyoruz. Önceliğimiz burası.İnsanlar biliyorsunuz maalesef fastfood tarzı yiyor kendi kültürümüzü günden güne kaybediyoruz. Bizim daha yemek kültürlerimizi tam olarak keşfedip,insanlarla paylaşmadan yabancı yemek kültürlerine bu kadar hevesli olmamamız gerekir bizce.

Ayrıca ‘biz dededen böyle gördük ve etin en güzelini en doğalını yedirmek için buradayız’.Filmlerde gördükleri görüntüyü, aslında biz de biraz hızlı yemeğe, çevirmeye çalıştık. Gelip hızlıca kuzu çevirmeyi yiyip gidebilir saatlerce onu yapacak adam bulup onun pişmesini bekleyip yiyip gitmek değil de fastfooda yakın bir şekilde hemen gelecek yemeğini yiyecek , kuzu çevirmesini yiyecek” şeklinde konuştu.

İDEAL KUZU KAÇ KİLO OLMALI?

Tüketiciye sundukları kuzuları Gelibolu, Balıkesir ve Ankara’dan temin ettiklerini kaydeden Tuncay Devrez, “ Bölge hayvancılığa müsait bir bölge. İdeal bir kuzu çevirme yapayım dediğinizde 15 kiloyu geçmemesi lazım. Çünkü 15 kiloluk bir kuzu, süt kuzusu konumundadır. 4, 5, 6 aya kadar kuzu olarak geçer. 6 aydan sonra hayvanın eti sertleşmeye başlar,iyi bir kuzu çevirme yemek istiyorsanız minimum 12 kilo maksimum 15 kilo 16 kiloyu geçmemesi lazım kuzu olma özelliğini kaybediyor” değerlendirmesini yaptı.