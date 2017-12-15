Lastik satın alırken yılına değil saklanma koşullarına bakın!

100 yılı aşkın deneyimiyle lastik sektöründe en yüksek performans, maksimum güvenlik ve kilometre ömrü sunan Michelin, doğru bilinen yanlışları aktararak kamuoyunu aydınlatmaya devam ediyor. Michelin, lastik satın alırken yılına değil saklanma koşullarına bakılması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Araştırmalar yakın zamanda üretilen lastiklerin performansı ile üretim tarihi olarak tanımlanan DOT'u 3 yılı aşmayan lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark olmadığını kanıtlıyor. Lastiklerin yaşının üretim tarihiyle değil araca takıldığı günden itibaren başladığına dikkat çeken Michelin, lastik satın alırken sürücülerin dikkat etmesi gereken asıl konunun saklama koşulları olduğunu belirtiyor.

DOĞRU STOKLANAN LASTİĞİN ÖMRÜ 10 YILDIR

Uzmanlara göre doğru koşullarda stoklanan bir lastiğin ticari ömrü 10 yıldır. Ancak bu konuda yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı sürücüler sorun yaşayabiliyor. Bir lastiğin ömrü; stoklama koşulları, stok yapılan yerin konum ve durumuna değişiklik gösteriyor. Yani lastiğin ömrünü etkileyen en önemli aktör stoklanma koşullarıdır.

LASTİK ÖMRÜ ARACA TAKILDIKTAN SONRA BAŞLAR

Araca takılma öncesinde stok durumundayken lastikler şişirilmemiş, üzerine yük bindirilmemiş olarak depolanır. Lastik ancak araca takıldıktan sonra yüksek basınç, yol darbeleri gibi yıpratıcı etkilere maruz kalır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken lastik üretim tarihi değil, saklama koşullarıdır.

LASTİK YAŞI NASIL ANLAŞILIR?

Lastik üretim tarihi lastiğin yanak kısmında bulunuyor. Üretim tarihi, lastiğin yanak kısmında yer alan ard arda 4 rakamdan (2000 senesi öncesinde 3 rakamdan) oluşur. İlk iki rakam üretim haftasını, son iki rakam üretim yılını gösteriyor.

LASTİK HANGİ KOŞULLARDA SAKLANMALI?

Lastikler her zaman serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde stoklanıyor. Eğer lastikler dışarıda muhafaza ediliyorsa, branda ile örtülmeli ve su geçirmemelidir. Lastikler güneş ışığından ve ultraviyole ışınlı yapay ışıktan korunmalıdır. Sıcaklık 35°C'nin altında olmalıdır. Sıcak su boruları veya radyatörlerle direkt temastan korunmalıdır.