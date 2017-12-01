Lastik tamircileri kış lastiği mesaisinde

Ulaştırma, Habercilik ve Denizcilik Bakanlığı Tebliği’ne göre, yolcu ve eşya taşımasında kullanılan araçlara kış lastiği takılması zorunluluğu bugün başladı.

Uygulama 1 Nisan 2018'e kadar sürecek. Ceza yememek için araçlarına kış lastiği taktıran araç sahipleri lastikçilerin önünde sıra beklerken, işleri durgun olan lastik tamircileri ise uygulamadan memnun oldu. İstanbul Küçükçekmece'de lastik tamirciliği yapan Serkan Şahin, Ulaştırma Bakanlığı'nın lastikçi esnafını sevindiren bir karar aldığını söyledi. Şahin, “Kış lastiğinin zorunlu hale gelmesi ile durma noktasına gelen işlerimiz biraz açıldı. Kar yağdığında işlerimizin daha da açılacağını umut ediyorum” dedi. Tamirci Şahin, kamyon ve küçük ticari araç lastik fiyatlarının değişiklik göstermekle birlikte, kış lastiği fiyatlarının 400 TL ile 1000 TL arasında araçlara monte edildiğini sözlerine ekledi.

CEZASI 625 TL

Bu arada. düzenlemenin hususi olarak tescil edilen taşıtları kapsamadığı belirtildi. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 625 TL idari para cezası uygulanacak. Ceza tutarı 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya yükselecek.