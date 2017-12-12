Litecoin nedir? Litecoin rekor kırarak 240 Dolar’ı aştı! İşte Litecoin hakkında merak edilenler…

Geçtiğimiz hafta büyük bir hıuzla yükselen Bitcoin'in ardından Litecoin de sadece 24 saat içerisinde rekor kırarak, %100'ün üzerinde bir artışla 240 dolar seviyesini aştı. Peki rekor kırarak tam 240 dolar'ı aşan Litecoin nedir? Litecoin ve Bitcoin arasındaki farklar nelerdir? İşte ayrıntılar...

Tüm dünya Bitcoin’i anlamaya çalışırken şimdi de karşımıza Litecoin diye bir birim çıktı. İşte Litecoin nedir sorusunun cevabı ve 240 doları aşarak rekor kıran Litecoin ile ilgili merak edilenler…

Litecoin basitçe bir alt kripto para birimidir.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin önderliğinde birçok kripto para biriminde yaşanan hızlı artıştan Litecoin de nasibini aldı ve yalnızca 24 saat içerisinde yüzde yüz değer kazanan Litecoin 240 dolar sınırını zorladı. Litecoin’in piyasa değeri neredeyse 9 milyar dolar civarında. Bu rakam Litecoin’i pazarı en büyük 6’ncı kripto para birimi yapıyor. Litecoin ayrıca Bitcoin’in mazisinde önemli bir test rolü de oynuyor.

Litecoin’in yaratıcısı olan Charlie Lee, Bitcoin’e karşı destekleyici bir tavır almasıyla biliniyor ve bu sebeple gelecek vadede de Litecoin’in bu rolünün değişmesi beklenmiyor.

Litecoin bir çeşit eş değer kripto para birimi ve MIT/X11 lisansı altında ortaya çıkarılmış açık kaynak kodlu yazılımdır. Litecoin madenciliği ve transferi açık kaynak kodlu kriptolu protokol temelinde yapılır ve bir merkez havuz ya da tek yönetici ile çalışmaz. Popüler kripto para birimi Bitcoin’den etkilenen ve teknik olarak Bitcoin’e benzeyen Litecoin, Bitcoin’e ve diğer kripto para birimlerine nazaran SegWit ve Lighting Network gibi sistemlerle uyumlu çalışan bazı teknik iyileştirmeler içerir. Bu gibi teknik iyileştirmeler Litecoin’e, olası engel ihtimallerini azaltarak belirli bir süre içerisinde ağ tarafından işleme tabi tutulan çok sayıda işlemin yapılmasına izin verir. Litecoin işlem ücreti sıfıra (0) yakındır ve ödemeler Bitcoin’e nazaran dört (4) kat hızlı gerçekleşir.

11 Aralık 2017 tarihi itibari ile bir (1) Litecoin 240 ABD dolarına denktir. Litecoin’in sembolü LTC ya da Ł biçiminde gösterilir.

Litecoin tarihi

Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de açık bir kaynak kodlu istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürüldü. Litecoin ağı 13 Ekim 2011’de hayata geçti. Litecoin blok zinciri yeni bir blok oluşturma süresini azaltarak (2,5 dakika), coin sayısını ve farklı karma algoritmaları (SHA-2 yerine scrypt) artırarak, nispeten değiştirilmiş grafiksel kullanıcı arayüzü ile Bitcoin Core istemcinin bir çatalı olarak ortaya çıktı.

Litecoin 250 dolar sınırına dayandı!

Kasım 2013’te Litecoin’in toplam değeri inanılmaz bir artış yaşadı. Litecoin’in değeri 24 saat içerisinde %100 arttı.

Yine Kasım 2013’te Litecoin bir (1) milyar dolar piyasa değerine ulaştı. 16 Ağustos 2017 tarihi itibari ile Litecoin’in pazar işletme sermayesi her bir coinin 42,94 dolarlık ederi ile 2 milyar 253 milyon 184 bin 567 dolara denktir.

Mayıs 2017’de Litecoin en çok tercih edilen 5 kripto para birimi arasında SegWit ile uyumlu olan bir numaralı kripto para birimi oldu. Yine aynı yılın Mayıs ayında ilk Lightning Network işlemi Zürih’ten San Francisco’ya 0.00000001 Litecoin transfer edilerek Litecoin aracılığı ile tamamlandı. Eylül 2017’de Litecoin’in değeri 92,07 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Çin tarafından kripto para birimlerine karşı uygulamaya konulan bazı yaptırımlar nedeniyle Litecoin’in değeri bu fiyattan aşağı düşmeye başladı ve 14 Eylül 2017’de Litecoin’in değeri 46,04 doları gördü.

Litecoin ve Bitcoin arasındaki farklar

Litecoin ile Bitcoin arasında bazı farklar bulunmaktadır. Litecoin ağı bir blok işleme süresini 2,5 dakika olarak belirlemiştir. Bu süre Bitcoin’de 10 dakikadır. Bu sayede Litecoin, Bitcoin’e nazaran daha hızlı işlem onayı sağlar. Litecoin, proof of work olarak adlandırılan ‘Çalışmanın İspatı’ algoritmasında scrypt kullanır.

Litecoin’nin scrypt algoritmasını kullanması sebebiyle Litecoin madenciliği için üretilen FPGA ve ASIC makinelerini SHA-2 kullanan Bitcoin’e nazaran oluşturmak çok daha karışık ve oluşturmak çok daha pahalıdır.