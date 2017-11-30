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Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan Los Angeles Otomobil Fuarı'nda son model araçlar görücüye çıktı. 1 Aralık'ta kapılarını açacak olan fuara çok sayıda ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. İşte fuarda gösterilecek en gözde araçlar.
BMW Vision Dynamics
Lincoln Nautilus
Nissan Kick
Porsche 911 CarreraT
Mazda 6
Lexus RX 350L
Mercedes-Benz CLS Coupe Edition 1
BMW i8 Roadster
Jeep Wrangler Sahara
Mitsubishi Eclipse Cross
Mini Electric Concept
Mercedes-Benz CLS coupe
Mercedes-Benz AMG-GT4
Porsche 718 Cayman GTS
Corvette ZR1
Los Angles otomobil fuarı kapılarını açıyor
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