Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Lotus Cars Türkiye’de

Otomobil sektörünün önemli markalarından Lotus Cars Turkiye, Caddebostan da açılış yaptı.

14:308 Aralık 2017
Ekonomi
Lotus Cars Türkiye’de
Otomobil sektörünün önemli markalarından Lotus Cars Turkiye, Caddebostan da açılış yaptı.

Royal Motors’un yeni markasi Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars'ın bölgedeki distribütörlüğü ile birlikte Türkiye'deki otomobil tutkunlarına kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Royal Motors'un Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Aysal şunları söyledi ; ‘'Dünyaca bilinen marka Lotus'u bu pazarda temsil etmekten heyecan ve gurur duyuyoruz”

1512729243_dsc_2273

Otomotiv endüstrisinde donanımlı bilgi birikimi ve tecrübemiz ile kendimizi kabul edilir müşteri memnuniyetine adadık. Bu yeni showroom Lotus'un Türkiye'ye dönüşünü göstererek Royal Motors'un ürünlerini teşhir ederek müşterilerimize en iyi kalitede destek verir. Hepimiz uzun vadeli ortaklık ve başarıdan umutluyuz.''

1512708331_lotus_range

Daha sonra konuşan Lotus Ortadoğu Bölge Müdürü Mr.Jonathan Stretton ise ‘'Royal Motors Lotus'un bu bölgede büyümesinde atılan önemli ve büyük adımdır.

Bizler Royal Motors ile çalışmaktan ve Lotus spor arabalarını Türkiye pazarında tanıtimindan son derece memnuniyet duyuyoruz.”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar