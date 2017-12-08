Lotus Cars Türkiye’de

Otomobil sektörünün önemli markalarından Lotus Cars Turkiye, Caddebostan da açılış yaptı.

Royal Motors’un yeni markasi Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars'ın bölgedeki distribütörlüğü ile birlikte Türkiye'deki otomobil tutkunlarına kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Royal Motors'un Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Aysal şunları söyledi ; ‘'Dünyaca bilinen marka Lotus'u bu pazarda temsil etmekten heyecan ve gurur duyuyoruz”

Otomotiv endüstrisinde donanımlı bilgi birikimi ve tecrübemiz ile kendimizi kabul edilir müşteri memnuniyetine adadık. Bu yeni showroom Lotus'un Türkiye'ye dönüşünü göstererek Royal Motors'un ürünlerini teşhir ederek müşterilerimize en iyi kalitede destek verir. Hepimiz uzun vadeli ortaklık ve başarıdan umutluyuz.''

Daha sonra konuşan Lotus Ortadoğu Bölge Müdürü Mr.Jonathan Stretton ise ‘'Royal Motors Lotus'un bu bölgede büyümesinde atılan önemli ve büyük adımdır.

Bizler Royal Motors ile çalışmaktan ve Lotus spor arabalarını Türkiye pazarında tanıtimindan son derece memnuniyet duyuyoruz.”