Lüks site, yeşil alanı işgal etti

İstanbul Çekmeköy’de Belediye’ye ait olan ve imar planında “Yeşil alan ve park” olarak ayrılan Merkez Mahallesi Gülbahçe Sokakta’ki 3 bin 19 metrekare arsanın tamamının, villalardan oluşan lüks bir sitede ikamet edenlerce işgal edildiği ortaya çıktı.

Halkın arazisine konan villa sakinleri, bununla da yetinmeyerek, sokağın giriş ve çıkışını da halka kapattı ve Süleymaniye Caddesi ile Selimiye Caddesi arasındaki bağlantıyı kesti. Skandal, Sayıştay'ın Çekmeköy raporuyla ortaya çıktı. Raporda, “Denetim ekibimizin belediye personeli ile yerinde yaptığı tespitlerde, mevzubahis olan taşınmazın giriş ve çıkışlarının kapatıldığı, içeriye villa site sakinleri hariç kimseninalınmadığı, dolayısıyla söz

konusu park ve yeşil alanın kamunun kullanımına kapatıldığı, taşınmazın sadece site sakinleri tarafından kullanıldığı görülmüştür” denildi.

SAYIŞTAY UYARDI

Raporda, şu değerlendirme de yapıldı: “Belediye başkanının kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımından sorumlu olduğu, belediyenin yapılan tespitlere istinaden ilgili taşınmaza mevzuat hükümlerine göre tahliye işlemi başlatması gerektiği düşünülmektedir.” İşgale karşı Belediye tarafından yapılan açıklamada ise, “Parsellere Belediyemiz ekiplerince 16.05.2017 tarihinde gidilerek ecrimisile konu olan işgaller kaldırılmıştır” dedi. Sayıştay ise konuya ilişkin değerlendirmesinde belediyeye, “Sokağın giriş ve çıkışının site yönetimi tarafından tekrar kapatılarak halkın kullanımının engellemesi olası olduğundan kurum tarafından gerekli takip işlemlerinin yapılması gerekmektedir” uyarısında bulundu.