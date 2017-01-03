Maaşa yüzde 3 kiraya yüzde 10 zam

Memur maaşına yüzde 3 zam yapan hükümet, lojman kiralarına yüzde 10.1 zam yaptı. Memur, temmuzda yüzde 4 zam alacak olsa da yine lojman zammının altında kaldı

Memur maaşına yüzde 3 zam yapan hükümet, lojman kiralarına yüzde 10.1 zam yaptı. Memur, temmuzda yüzde 4 zam alacak olsa da yine lojman zammının altında kaldı

Hükümet yılın başında memurun maaşına yüzde 3, kullandığı lojmanına ise yüzde 10.2 zam yaptı. Memur temmuz ayında alacağı yüzde 4'lük yarıyıl zammına rağmen lojman zammına yetişemeyecek.

Maliye Bakanlığı yayımladığı Milli Emlak Tebliği ile memurlara tahsis edilen lojmanlarla bu lojmanlarda kullanılan elektrik, su ve kalorifer giderlerine yüzde 10 ila yüzde 13.33 arasında zam yaptı. Tebliğle, kalorifersiz kamu lojmanlarının aylık kirası, metrekare başına 2.58 liradan 2.84 liraya, kaloriferli lojmanların kirası da 3.39 liradan 3.73 liraya çıkarıldı. Lojmanda oturanların kapıcı veya kalorifer görevlileri için metrekare başına ayrıca ödeyeceği ücret de 40 kuruştan 44 kuruşa yükseltildi. Lojman kiracısı memurlardan ayrıca ortak giderleri karşılamak üzere metrekare başına 17 kuruş ilave ücret tahsil edilecek. Böylece lojman kiraları yüzde 10, ilave giderler ise yüzde 13.33 oranında zamlanmış oldu.

Kiralarının yanı sıra lojmanların ısıtma, aydınlatma ve su giderlerine de yüzde 10.4'e varan oranlarda zam yapıldı. Tebliğe göre su ve elektriğin ortak kullanıldığı lojmanlara metrekare başına 1.40 TL yerine 1.54 TL aylık fatura gönderilecek.

ELEKTRİK VE SU DA ZAMLI

Kaloriferli lojmanlar için ödenecek ısınma gideri ise metrekare başına 1.35 TL'den 1.49 TL'ye çıkarıldı.

Yeni zamlarla birlikte örneğin 100 metrekare kaloriferli bir lojmanın aylık çıplak kirası 339 liradan 373 liraya yükselmiş oldu. Bu lojmanları kullananlar ayrıca aylık 44 lira kapıcı parası ve 17 lira ortak giderlere katılım parası ödeyecek.

Böylece memurların lojman için her ay ödeyeceği kira tutarı 434 liraya çıkacak. 100 metrekarelik bir lojman için ayrıca ısınma gideri olarak 149 TL, elektrik ve su gideri olarak da 154 TL ödemek durumunda kalacak memurun cebinden lojmana her ay 737 lira çıkacak. Geçen yıl aynı giderler toplam 669 liraydı. Böylece memura yapılan lojman zammı yüzde 10.16'yı bulmuş oldu.

Memurların maaşı azaldı

Bu yıl memur maaşlarına ilk yarıyıl için yüzde 3, ikinci yarıyıl için de yüzde 4 olmak üzere yıllık toplam yüzde 7.12 oranında zam yapılacak. Buna karşılık lojman kira zammı yüzde 10.16'ya ulaştığı için memurlar bu yıl 3 puanın üzerinde eksiye düşmüş oldu. Geçen yıl memur maaşına yüzde 6 artı 5 zam yapılırken lojman kiraları yüzde 11 oranında artırılarak denge sağlanmıştı. Haziran 2016 tarihi itibarıyla kamunun elinde toplam 240 bin 398 adet lojman bulunuyor.