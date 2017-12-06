Maaşlar 1404 TL’nin altına düşmeyecek!

Maliye Bakanlığı, net ücretlerin 1,404 TL'nin altına düşmesi sonucu sadece 1,404 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak yapılan yasal düzenlemenin uygulama esaslarını belirledi.

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Net ücreti 1,404 TL’nin altına düşenlere asgari geçim indirimi yoluyla yapılacak telafinin esasları belirlendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.