Maliye Bakanı’na süper af yetkisi

AK Parti’nin hazırladığı ve son ‘torba’ya eklediği kanun teklifinin yasalaşması halinde Maliye Bakanı Naci Ağbal, sadece doğal afette değil, ekonomik kriz dahil olmak üzere bölgesel ya da ülke genelinde meydana gelebilecek her türlü halde borçları faizsiz veya düşük faizle erteleyebilecek.

Hürriyet Gazetesi’nden Aysel Alp’in haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın TBMM Başkanlığı'na verdiği son torba yasa teklifinde, 6183 sayılı ‘Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu'nda değişiklik yapılması dikkat çekti. Buna göre deprem, sel, yangın gibi afetlerde zor duruma düşen vatandaş ve şirketlere mücbir (zorlayıcı) sebep ilan ederek borçlarını faizsiz veya düşük faizle erteleme uygulamasının kapsamı genişliyor. Teklifin yasalaşması halinde Maliye Bakanı sadece doğal afette değil, ekonomik kriz dahil olmak üzere bölgesel ya da ülke genelinde meydana gelebilecek her türlü halde mücbir sebep ilan edebilecek. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bir grup gazeteciyle sohbetinde, “Şu an Türkiye ekonomisinde mücbir sebep ilan edilecek bir durum mu var, böyle bir düzenleme yapılıyor” sorusuna şöyle yanıt verdi:

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‘TÜRKİYE KAPALI BİR EKONOMİ DEĞİL’

“Bazen öyle gelişmeler oluyor ki işletmelerin yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda siz ümitlenmiş müşteriyi büyütmeye çalışırken bir bakıyorsunuz dünya konjonktürü, ülkede üst üste seçimlerin olması rüzgar bir anda değişiyor, hesaplarınız bozuluyor. Yani basiretli bir tacirken sizin dışınızda meydana gelebilecek nedenlerden ekonomi etkilenebiliyor. Türkiye ekonomisi kapalı bir ekonomi değil, dünyaya entegre olmuş bir ekonomi. Bir uçak krizi oldu turizm sıkıntıya girdi. Maalesef iş dünyası ülkedeki, bölgedeki siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan, çok zulüm görüyor.

Bununla ilgili bir tedbirin alınması son derece yerinde bir şey. İnsanlara nefes aldıracak ve o firmaları yaşatacak ekonomik tedbirlerin alınması lazım. Şu an referandum sürecinde başlayan, bana göre geç kalmış, bu tedbirler de son derece önemli. Kredi Garanti Fonunun yeniden yapılandırılması ve 250 milyar liralık fon oluşturulması, bankaların elini rahatlattı. Ekonominin büyümesi için böyle bir desteğe ihtiyaç vardı.”

YEM VERMESİNİ BİLİYOR

Bu anlamda ekonominin gidişatı, yapılması gerekenlerle ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birkaç defa bir araya gelip toplantı yaptıklarını hatırlatan Özdebir, “Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. İlk defa bizim gibi düşünen bir maliye bakanımız var. Maliyeciler genellikle eldeki kuşu daldaki kuşlara tercih ederler, o anlamda maliye bakanımız daha açık görüşlü biri. Tavuktan yumurta almak istiyorsanız tavuğa yem vermeniz lazım, yem vermesini bilen bir Maliye Bakanımız var.”