Maliye Bakanlığı gelir vergisi stopajı teşvikine açıklık getirdi

Maliye Bakanlığı, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında istihdam edilen çalışanların sosyal güvenli primleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin vergiden terkin edilmesi uygulamasına açıklık getirdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğinde, özel sektör işverenlerince kayıtlı işsizler arasında 1 Şubat’tan itibaren işe alınanların; işe alındıktan sonra 31 Aralık’a kadar uygulanmak üzere sosyal güvenlik primleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin vergiden terkin edilmesiyle ilgili düzenlemeyle ilgili açıklamalar yapıldı.

Buna göre, işverenlerin gelir vergisi stopajı teşvikinden yaralanabilmesi için; sigortalının İşkur’a kayıtlı ve 1 Şubat’tan itibaren işe alınmış olması, en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekiyor.

Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacak.

Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 1 Ocak 2018 tarihinden önce işten çıkarılması nedeniyle, 2016 yılı Aralık ayındaki toplam istihdam edilen sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, bir azalma meydana gelirse, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınacak. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenecek.

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacak. Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her bir ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecek.

Ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devir olması, kollektif ve adi komandit şirketin sermaye şirketine dönüşmesi hali ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen devir işlemlerinde işverenler, bu işlemler öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam edecekler.

İlave istihdam teşvikinden faydalanan işverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden mirasçıların şartları taşımak kaydıyla teşvikten faydalanmaları mümkün olacak.

Reuters