Mansur Yavaş’tan son dakika Ankara açıklaması!

2014 seçimlerinde tartışmalı sonuçlarla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Mansur Yavaş o dönemki rakibi Melih Gökçek'in istifasının ardından ilk kez sozcu.com.tr'ye konuştu. Yavaş konuşmasında ' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyetimizin Başkenti olma sebebiyle ayrı bir öneme sahip. Elbette bu görevi yapmak isterim' şeklinde konuştu

Yavaş önümüzdeki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini istediğini belirterek Gökçek’in istifasına ilişkin, “Ankara için olumlu bir gelişme. 23.5 yıl sonra azledilerek gitti. Emir demiri keser diyerek kendine bir kılıf buldu” diye konuştu. Ankara’daki kamu kaynaklarının son yıllardaki kullanımını da eleştiren Yavaş, “Ankara'da yapılan bazı projeler ileride hiçbir şekilde çözülmesi mümkün olmayan sorunlar doğurduğu gibi kamu kaynaklarının şuursuzca harcanması sonucunu doğuruyor” dedi.

PİŞKİNLİKLE KARŞILADI

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un istifa ederken gerçekleri söylediğini anlatan Yavaş, “Balıkesir Belediye Başkanı en azından gerçekleri söyledi. Gökçek nasıl bir yumuşak karnı varsa ağzını dahi açamadı. Ancak yaptığı açıklamada ‘Ben Ankara'yı çok iyi yönettim ama ne yapayım Tayyip Erdoğan beni istemiyor. İstifamı istedi, emretti. Bunun için istifa ediyorum ‘ diyerek partide demokrasinin olmadığını, tek kişinin arzu ve isteği ile yönetildiğini ima etti. Ancak pişkinlikle karşılaması da ayrı bir olay” ifadelerini kullandı.

ʻʻ Bu şekilde istifaya zorlanmaları Başkanların hepsini de şaibe altında bırakmıştır. Mansur Yavaş

Gökçek’in istifasının demokratik bir şekilde olmadığını ifade eden Yavaş, “2014 Ankara seçimi Ak Partililerin dahi kabul ettiği gibi şaibeli sonuçlandı ve Ankara'nın içine sinmedi. İnsanların sadece Ankara özelinde bu hususu özellikle belirterek seçilmişe, ‘resmi’ seçilmişin hakkına sahip çıkılmasını özellikle belirtmesi gerekirdi. Bende aynı düşüncedeyim” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

‘BAŞKANLARIN HEPSİ ŞAİBE ALTINDA BIRAKILDI’

İyi Parti ile bir görüşmesi olmadığını da belirten Yavaş sözlerini şöyle noktaladı: Göreve getirilmenin de, görevden ayrılmanın da yolları yasalarımızda belirlenmiştir. Bu şekilde istifaya zorlanmaları Başkanların hepsini de şaibe altında bırakmıştır. 2019 Yılı Ankara Büyükşehir Adaylığı için şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyetimizin başkenti olma sebebiyle ayrı bir öneme sahip. Elbette bu görevi yapmak isterim.İyi Parti ile bu güne kadar hiçbir görüşmem olmamıştır. Ankara'da yapılan bazı projeler ileride hiçbir şekilde çözülmesi mümkün olmayan sorunlar doğurduğu gibi kamu kaynaklarının şuursuzca harcanması sonucunu doğuruyor.

Yatırıma, projelere asla karşı çıkmayız ancak projenin gerekçesi, uygulama yeri ve rantabilitesi hesaplanmadan tek bir kişinin kendi kararı ile yapılınca bu projeler kente karşı işlenen suçlar halini alıyor. Cezasını ise torunlarımıza kadar kentte yaşayanlar çekiyor.