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Markafoni Cafer Mahiroğlu’na satıldı iddiası

Markafoni'yi İngiltere'de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu satın aldığı iddia edildi.

15:129 Temmuz 2017
Ekonomi
Markafoni Cafer Mahiroğlu’na satıldı iddiası
Markafoni'yi İngiltere'de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu satın aldığı iddia edildi.

Webrazzi’den Fırat Demirel’in haberine göre ünlü e-ticaret sitesi Markafoni’yi İngiltere’de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu satın aldı. Demirel yazısında şu ifadelere yer verdi:

İngiltere merkezli Selectfashion.co.uk‘un sahibi olarak tanınan Cafer Mahiroğlu, İngiltere'nin en zengin 100 iş adamı arasında gösteriliyor ve batık markalara duyduğu ilgiyle ünlü.

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Markafoni satışıyla ilgili yaptığımız araştırmada, sitenin yeniden yayına girmiş olması ilk önemli not. Şu anda ürün satışına başlanmış değil ancak sitede Select markalı ürünler ve Selectfashion.co.uk'e yönlendiren reklamlar olduğunu görmek mümkün. Bu tespitler elbette kesin bir sonuç sunmuyor ancak müşteri hizmetleriyle yaptığımız bir görüşmede sitenin yenilenme sürecinde olduğu bilgisini aldık. Bu dönüşüm kapsamında Markafoni.com web sitesinin yazılım ve tasarımının Türkiye'de ve İngiltere'de faaliyet gösteren Alegra Digital tarafından yapıldığı duyumlarımız arasında.

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