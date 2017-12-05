Market zinciri Şok, halka arz için yetki verdi

Gözde Girişim iştiraki olduğu Şok Marketler'in İstanbul ve /veya Londra'da halka arzı için yabancı yatırım bankalarına yetki verdi.

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Gözde Girişim’den KAP’a yapılan açıklamada, “Yüzde 39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler’in paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uluslararası piyasalarda, İstanbul ve/veya Londra’da söz konusu halka arzı koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan ve Credit Suisse’in global koordinatörler olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir” denildi.

4500'DEN FAZLA MAĞAZA 1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi. Şok Marketler'in 81 ilde 4500'ü aşkın mağazası bulunuyor.